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Houskový knedlík krok za krokem: Jak ho připravit, aby byl lehký, pružný a nerozpadal se

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Houskový knedlík je česká klasika, ale zbytečně budí respekt. Přitom když pohlídáte kynutí, tvar a hlavně vaření s otočením v půlce, není na tom nic záhadného. Tenhle žemlový vařený knedlík je poctivý, nadýchaný a přesně takový, jaký se hodí k omáčkám i pečenému masu.
Fotografie k houskovému knedlíku

Fotografie k houskovému knedlíku

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Dobré Recepty od Agi, Česká klasika, co se neokouká: Houskový knedlík krok za krokem, aby byl lehký, pružný a nerozpadl se
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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