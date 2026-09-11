„Ožralý jako prase, tahali ho po schodech." Jožo Ráž z Elánu nezvládl koncert, fanoušci pískali a křičeli „hanba"

Areál ve Východné, sobota 29. srpna 2026. Oficiální začátek koncertu Elán & Kamaráti měl být v pět odpoledne. Jenže publikum čekalo. Čekalo dlouho. Podle svědectví návštěvníků se první tóny ozvaly až kolem půl osmé. A ještě než kapela vůbec nastoupila na pódium, koloval mezi lidmi mobilní záznam, který během následujících hodin zapálil slovenský i český internet: Jožo Ráž vystupuje z auta a po schodech ho přidržují další lidé. Sám jde nejistě. Komentáře pod videem se okamžitě rozdělily na dva tábory, jedni mluvili o opilosti, druzí o únavě sedmdesátiletého muže po celodenním cestování. Pravdu z patnáctivteřinového záznamu vytáhnout nelze.
Co přesně se ve Východné stalo
Obec na svém webu avizovala koncert na 17:00. Skutečný start se podle více nezávislých výpovědí protáhl o zhruba dvě a půl hodiny. Lidé, kteří za vstupenky zaplatili stovky korun a přijeli z celého Slovenska, stáli v areálu bez informací. Část z nich si navíc stěžovala na chaos kolem VIP sezení, zaplacená místa prý nebyla k dispozici, organizace působila improvizovaně.
Když Ráž konečně vystoupil na pódium, reakce se štěpily v reálném čase. Jedna návštěvnice citovaná serverem TN popsala pískot a výkřiky „fuj“ a „hanba“ přímo v hledišti. Jiní diváci ve stejných diskuzích psali, že koncert byl „úžasný“ a problém viděli spíš v organizaci než v kapele samotné. Podle dostupných zpráv nebyl koncert přerušen ani předčasně ukončen, odehrál se celý, byť za ostře polarizovaných reakcí.
Ráž: „Totální blbost“
Server ta3 přinesl Rážovu přímou reakci na obvinění z opilosti. Frontman je označil za „totální blbost“ a vysvětlil, že před koncertem pít nemůže, připustil jen jednoho panáka těsně před nástupem na scénu. Redakce ta3 zároveň výslovně upozornila, že ze samotného videa nelze určit příčinu nejisté chůze ani potvrdit, že byl pod vlivem alkoholu.
Na sociálních sítích se mezitím objevila i neověřená tvrzení, že Ráž dostal před vystoupením infuzi nebo adrenalin. Žádný z dohledatelných zdrojů to nepotvrdil. Stejně tak koluje citace jedné návštěvnice, podle níž byli „ve stejném stavu“ i ostatní členové kapely, ani to však není nezávisle doložené. Oficiální kanály Elánu k organizačním výtkám ani ke zdravotnímu stavu frontmana dosud nevydaly samostatné stanovisko.
Východná není první varovný signál
Výhrady k Rážově koncertní formě se neobjevily poprvé. Redakce VIPŽivot připomíná, že už v září 2024 recenzent iDNES po pražském koncertu v O2 areně označil frontmana za nejslabší článek večera. Jenže obraz není černobílý. O rok později, v říjnu 2025, popisovalo Rádio Košice dvojkoncert v Košicích jako dvouhodinový maraton 26 skladeb se silnou odezvou publika.
Sama kapela přitom už v březnu 2026 veřejně přiznala, že koncertování je pro ni fyzicky čím dál náročnější, právě to byl hlavní uváděný důvod definitivního konce po 58 letech. Ráž tehdy v instagramovém videu zdůraznil, že návrat na pódia v roce 2024 neměl být restartem, ale poslední kapitolou. Východná tak nepůsobí jako blesk z čistého nebe. Spíš jako moment, kdy se dlouho signalizované limity frontmana střetly s očekáváním publika, které zaplatilo za rozlučku snů.
Co čeká fanoušky na posledních dvou koncertech
Na oficiálním webu Elánu zůstávají v prodeji dva zbývající termíny:
- Martin – 19. září 2026
- Bratislava – 9. října 2026
K 8. září 2026 nebyla oznámena žádná změna programu, personální úprava ani stopka prodeje vstupenek. Ticketportal obě akce dál marketingově prezentuje jako výjimečné rozlučkové koncerty s hosty. Pro české fanoušky už žádný domácí termín nezbývá, pražský koncert z 9. června 2026 byl poslední českou zastávkou.
Co se týče případného vrácení vstupného za Východnou: podmínky Ticketportalu říkají, že běžné odstoupení od koupě vstupenky není možné a za refundace odpovídá organizátor, nikoli platforma. Reálnou šanci mají ti, kdo prokážou konkrétní vadu plnění, třeba nevyužitelné zaplacené VIP místo. Plošné vrácení peněz nikdo neoznámil.
Rozlučka, která bolí obě strany
Pro fanouška, který chce naposledy zažít značku Elán a akceptuje nejistotu kolem aktuální formy frontmana, dávají zbývající koncerty smysl. Pro toho, kdo očekává bezchybný pěvecký výkon a hladkou organizaci, je Východná jasný varovný signál. Podle nás je ale nejpodstatnější něco jiného než otázka, jestli byl Ráž opilý, unavený, nebo nemocný: na rozlučkové značce za stovky milionů korun se sešel neověřený skandál s ověřitelným chaosem, a nikdo z oficiálních míst dosud nepovažoval za nutné to veřejně vysvětlit.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová