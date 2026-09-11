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„Ožralý jako prase, tahali ho po schodech." Jožo Ráž z Elánu nezvládl koncert, fanoušci pískali a křičeli „hanba"

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Po sobotním koncertu Elánu ve Východné se na sociálních sítích rozšířilo video, na němž frontman Jožo Ráž potřebuje pomoc při chůzi. Část publika pískala, jiní tvrdí, že večer byl skvělý.
„Ožralý jako prase, tahali ho po schodech." Jožo Ráž z Elánu nezvládl koncert, fanoušci pískali a křičeli „hanba"

„Ožralý jako prase, tahali ho po schodech." Jožo Ráž z Elánu nezvládl koncert, fanoušci pískali a křičeli „hanba"

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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