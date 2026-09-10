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Partnerské potíže řešil muž voláním na linku 158. Hrozí mu pokuta 200 tisíc

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Muž, který měl starosti o svoji partnerku, zaměstnával ve středu 9. září večer chotěbořské policisty. Jelikož zneužíval tísňovou linku 158, hrozí mu vysoká pokuta.
Partnerské potíže řešil muž voláním na linku 158. Hrozí mu pokuta 200 tisíc

Partnerské potíže řešil muž voláním na linku 158. Hrozí mu pokuta 200 tisíc

Zdroj: Marie Buláková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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