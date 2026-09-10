Partnerské potíže řešil muž voláním na linku 158. Hrozí mu pokuta 200 tisícPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Partnerské potíže řešil muž voláním na linku 158. Hrozí mu pokuta 200 tisíc
K nehodě na jihlavské cyklostezce došlo v úterý 8. září po páté hodině odpolední. Mladík na...
Nové prostředí, moderní technologie a lepší podmínky pro práci zdravotníků nabízí operační sály jednodenní...
Nehodu traktoru řešili včera dopoledne třebíčští policisté. Mladý řidič nezvládl na silnici třetí třídy...
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →