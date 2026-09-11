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Ex-politik Janeček překvapil. Účast v Ano, šéfe! mu zachránila krk

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Zdeněk Pohlreich se v pořadu Ano, šéfe! vrátil do jineckého pivovaru Malý Janek. Kontrolní ochutnávka přinesla televiznímu štábu nečekané odhalení.
Ano, šéfe! - Malý Janek

Ano, šéfe! - Malý Janek

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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