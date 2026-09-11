Ex-politik Janeček překvapil. Účast v Ano, šéfe! mu zachránila krk

Ano, šéfe! - Malý Janek, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe! - Malý Janek, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe! - Malý Janek, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe! - Malý Janek, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe! - Malý Janek, FOTO: Distr. FTV Prima
Třetí epizoda kulinářské show Ano, šéfe! představila obávaného kata českých restaurací ve středočeských Jincích. Zdeněk Pohlreich tam vyrazil zachraňovat upadající pivovarský podnik Malý Janek. Návrat na místo činu po natáčení ovšem přinesl velmi překvapivé rozuzlení a slzy štěstí. Start v nesprávnou dobu
Majitel podniku Jiří Janeček do Jinců televizního šéfkuchaře zpočátku vůbec nezval. O příjezd celého štábu se postarali znepokojení místní štamgasti a bývalý politik přiznal velké obavy z případných komplikací. Rozjezd jeho nového gastronomického byznysu silně poznamenala pandemie, což zkušený kuchař okomentoval se sobě vlastní ironií. Nahlédnutí do jídelníčku Zdeňka Pohlreicha vůbec nenadchlo, jelikož seznam jídel působil naprosto nepřehledně a po place se k tomu volně procházel majitelův jezevčík.
Z vojenské jídelny k nápravě
Při návštěvě samotné kuchyně čekalo na přísného kritika další nemilé překvapení. U plotny velel jeho jmenovec v hodnosti plukovníka, jehož dovednosti měly k jakékoliv profesionalitě hodně daleko. Ochutnávka jídla žádné velké nadšení nepřinesla a pivovarský guláš připomínal hostovi spíše stravu z vojny. Bývalý poslanec Janeček hodnocení nedostatků snášel velmi těžce a hledal nejrůznější objektivní výmluvy.
Návrat plný emocí
Po nějaké době se Zdeněk Pohlreich vrátil do Jinců zkontrolovat celkový stav podniku. Hned při příjezdu si všiml nové poutací cedule, která sice vypadala zblízka opravdu pěkně, z dálky se ale nedala vůbec přečíst. Zásadní moment ovšem přišel při ochutnávce nového zredukovaného menu. Známý kuchař neskrýval svůj údiv.
„Dost nepříjemné překvapení. Skoro se bojím, že se naučili vařit,“ zhodnotil s typickým humorem naservírované porce.
V kuchyni pak předvedl drobný herecký etud. Personál nejprve pořádně vyděsil zachmuřeným výrazem, vzápětí ale přiznal drobný televizní švindl. Celý tým pochválil za sympatický přístup a velkou snahu o celkové zlepšení. Odměnou za tvrdou práci se stala jedna vytoužená hvězdička, která u personálu vyvolala nefalšovanou vlnu radosti.
Nový směr pivovaru
Samotný majitel hodnotí celou televizní zkušenost s velkým vděkem. Návštěva štábu přinesla do pivovaru zcela nový pohled na gastronomii a přilákala hosty, kteří se vracejí primárně za kvalitním jídlem. Původní zaměření se točilo převážně kolem piva, kuchařské umění tak muselo dostat mnohem větší prostor a stejnou péči jako zlatavý mok. Jiří Janeček dnes účast v televizním formátu doporučuje všem podobným podnikům v problémech.
Účinkování slavného šéfa vnímá jako vytržení z každodenního stereotypu a nesmírně cennou zkušenost. Upozorňuje na televizní formát, kde velkou roli hraje zábava, samotné rady z praxe mají ovšem pro fungování restaurace velkou cenu. Pro dříve krachující středočeský podnik zafungovalo natáčení jako velmi efektivní reklama.
Pořad
Ano, šéfe! sledujte každý čtvrtek na Primě a s předstihem na prima+. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( fresh.iprima, FTV Prima).