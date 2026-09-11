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Brzobohatého matka Kuchařovou nikdy nepřijala, měly napjaté vztahy. Druhá svatba modelky byla v porovnání s tou první jako z jiného světa

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Taťána Kuchařová se 29. srpna 2026 podruhé vdala, tentokrát na zámku v Opočně, v tichosti a bez jediného předchozího náznaku v médiích.
Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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