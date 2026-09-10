Mladík na elektrické koloběžce srazil seniora na elektrokole. Ten před jízdou pilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mladík na elektrické koloběžce srazil seniora na elektrokole. Ten před jízdou pil
Nehodu traktoru řešili včera dopoledne třebíčští policisté. Mladý řidič nezvládl na silnici třetí třídy...
Stánky s cukrovou vatou a zmrzlinou, „řetízkáč“, autodrom, kolotoče, adrenalinové atrakce pro odvážné, a...
U Jaderné elektrárny Dukovany má firma ČEZ v plánu postavit parkovací dům, v němž bude 720 stání pro auta....
Policisté dnes večer pátrali po dvaatřicetiletém muži, který by měl být u Polné. Pravděpodobně bude směrem...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →