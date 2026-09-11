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Dvacet pět let od 11. září. Co nám válka s terorem vlastně přinesla?

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Šokující útok na newyorská Dvojčata na chvíli zastavil svět. Přijetí tvrdých opatření a zahájení válečných operací se jevilo jako adekvátní řešení. Nyní po dvaceti pěti letech vidíme jejich neúčinnost a…
Dvacet pět let od 11. září. Co nám válka s terorem vlastně přinesla?

Dvacet pět let od 11. září. Co nám válka s terorem vlastně přinesla?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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