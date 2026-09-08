Policie hledá fanouška, který tropil výtržnosti při hokeji v Horácké aréně

„Kolem půl osmé večer v průběhu hokejového utkání došlo k incidentu, a to zejména v sektoru 116, kdy zatím nezjištění pachatelé fyzicky napadli fanoušky týmu Banes Motor České Budějovice a členy bezpečnostní agentury Horácké multifunkční arény. Pachatelé strčili do fanouška Českých Budějovic a člena bezpečnostní agentury, které poté fyzicky napadli několika údery a kopy. Jeden z pachatelů se stejného fanouška pokusil udeřit pěstí do oblasti hlavy. Další neznámý pachatel chtěl vběhnout do skupinky fanoušků Českých Budějovic, ale v jeho jednání se mu pokusil zabránit člen bezpečnostní agentury, na kterého pachatel opět fyzicky zaútočil, a strkal do něho,“ líčí krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Ve věci provádějí policisté šetření a vyhodnocují veškeré dostupné poznatky, včetně kamerových záznamů z arény.
„Podobné chování nebudeme tolerovat."
„Podobné jednání návštěvníků hokejových zápasů, kteří zjevně na hokej chodí z jiných důvodů než kvůli fandění a sportovním zážitkům, v žádném případě nebudeme v Jihlavě tolerovat. Proti těmto osobám budeme postupovat velmi důrazně a v rámci prověřování budeme shromažďovat veškeré poznatky a důkazy jejich protiprávního jednání, abychom mohli zahájit jejich trestní stíhání a oni pak za své chování dostali před soudem zasloužený trest, včetně zákazu vstupu na sportovní utkání,“ prohlašuje mluvčí Čírtková.
A připomíná incident, který se stal v srpnu při utkání mezi HC Dukla Jihlava a HC Kometa Brno. I tím se policie nadále zabývá.
Rodiče s dětmi prchali ven
Incident z 1. září zachytily bezpečnostní kamery uvnitř arény. Ze záběrů je zřetelně vidět, jak rodiče s malými dětmi ze strachu doslova prchají ven z arény, aby jejich děti toto chování výtržníků neviděly a aby sami rodiče nebyli tímto jednáním nějak ohroženi.
„Proto se obracíme na veřejnost s výzvou, pokud někdo muže označeného na fotografii pozná, ať kontaktuje linku 158. Jeho ztotožněním pomůžete policistům v jejich prověřování. Všem slušným fanouškům navíc dáte najevo, že i vám jde o klid a sportovní atmosféru uvnitř Horácké multifunkční arény v Jihlavě. Tato výzva je samozřejmě určena i pro samotného podezřelého muže, pokud se na fotografii pozná, ať se sám přihlásí na lince 158 nebo přímo na obvodním oddělení v Jihlavě,“ vyzývá Čírtková.