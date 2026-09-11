Prezidentský pár posnídal s dvojnásobným mistrem světa Formule 1: Jejich outfity fanoušky doslova nadchly

Na Pražském hradě se objevila legenda motosportu. Petr Pavel a Eva Pavlová posnídali s dvojnásobným mistrem světa Formule 1.
Není žádnou novinkou, že je Petr Pavel fandou snad všeho, co má kola a jezdí to rychle. Jak jsme v redakci In-Lifestyle.cz zaznamenali, prezident už několikrát přiznal, že závody Formule 1 sleduje pravidelně, dokonce se svým vnukem. Když se k tomu přidá Eva Pavlová, která ho doprovází i na podobných uvolněnějších akcích, motorsport už na Hradě vlastně docela zdomácněl. Se slavným finským závodníkem Mikou Häkkinenem si tak měli co říct.
Společná snídaně prezidentského párů s legendou
Prezident na svém Facebooku napsal, že snídaně s Häkkinenem člověku „zadělá na skvělý zbytek dne“. Připomněl také jeho českou rodinnou vazbu. Häkkinenova manželka Markéta je Češka, rodina má k Česku blízko a jejich děti závodí pod českou vlajkou.
Petr Pavel se o motorsport zajímá dlouhodobě, takže si s bývalým mistrem světa mohli povídat o tématu, které je oběma blízké. Häkkinen navíc není prvním závodníkem, se kterým se prezident na Hradě setkal. Podle Autoklubu ČR už přijal například Jeana Alesiho nebo českého závodníka Romana Staňka.
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Na fotografiích ze snídaně je tak vidět poněkud jiná atmosféra, než jakou známe z klasických prezidentských schůzek. Pavel se potkává se sportovcem, kterého dobře zná z televizních obrazovek, a zároveň s člověkem, se kterým má společný zájem. Takové setkání se samozřejmě vede trochu jinak než běžné pracovní jednání.
Uvolněnější setkání, uvolněnější oblečení
Tomu odpovídalo i oblečení prezidentského páru. Petr Pavel dorazil v šedém saku a modré košili bez kravaty. Na snídani se sportovní legendou to podle nás trefil přesně. Vypadá elegantně a reprezentativně, ale zároveň uvolněně. Kravata by celkový dojem zbytečně posunula směrem k formální schůzce. Ostatně sám Häkkinen zvolil velmi podobný styl, možná ještě lehce méně formální.
Eva Pavlová si oblékla černý kostýmek s jednoduchým světlým topem a decentními doplňky. Černá jí sluší a v kombinaci s blond účesem působí celý outfit velmi čistě. Také u ní je vidět, že šlo o společenskou příležitost, která si žádala eleganci, ale zároveň nebyla tak formální jako státní návštěva nebo slavnostní ceremoniál.
Prezidentský pár tak na společných fotografiích působí přirozeně a oba outfity k atmosféře setkání dobře sedí. Žádná přehnaná slavnostnost, žádné výrazné módní experimenty. Jednoduše dobře zvolená kombinace pro dopoledne, při kterém se sešli lidé se společným zájmem.
Češi Häkkinena obdivují
Mika Häkkinen patří k největším hvězdám formule 1 z přelomu 90. a nultých let. Jeho souboje s Michaelem Schumacherem dodnes patří k momentům, na které fanoušci F1 vzpomínají. To se ukázalo i v komentářích pod příspěvkem, někteří dokonce zmiňovali, že díky němu si tento sport zamilovali. V českém prostředí je navíc jeho jméno zajímavé i díky manželce Markétě a rodinnému vztahu k Česku.
Na fotografiích ze snídaně je každopádně vidět, že se oba hosté cítili dobře. Pavel se usmívá, Häkkinen také, nechyběly ani dárečky a vlastně celé setkání působí uvolněně. Na Hradě se zkrátka tentokrát potkali lidé, kteří se mohli bavit bez velkých formalit.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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