Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Bílé koupelny končí. Česko dobývá prastarý zapomenutý přírodní trend

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sterilně bílým koupelnám pomalu odzvonilo. Do moderních interiérů se vracejí teplé odstíny, kámen a především materiál, kterého se lidé ve vlhkých místnostech dlouhá léta obávali. Dřevo přitom může koupelně dodat úplně jinou atmosféru.
Bílé koupelny končí. Česko dobývá prastarý zapomenutý přírodní trend

Bílé koupelny končí. Česko dobývá prastarý zapomenutý přírodní trend

Zdroj: Alhim / Shutterstock
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
V Beskydech se objevili medvědi. Záchranáři doporučují turistům obezřetnost
V Beskydech se objevili medvědi. Záchranáři doporučují turistům obezřetnost
Tuhle brutální jízdu musíte vidět: V pátek ve 22:20 vytáhne Nova absolutní akční megahit
Tuhle brutální jízdu musíte vidět: V pátek ve 22:20 vytáhne Nova absolutní akční megahit

Představte si muže, který pohřbil svou temnou minulost i milovanou ženu. Jako poslední dar naděje dostává...

Vypadá jako vějíř, chutná jako kuře. Nejlahodnější houbu českých lesů 90 % lidí vůbec nezná
Vypadá jako vějíř, chutná jako kuře. Nejlahodnější houbu českých lesů 90 % lidí vůbec nezná

Jasně žlutá houba, která chutná jako kuřecí maso. Sírovec žlutooranžový láká houbaře po celém světě. Jenže...

Vědci přepisují dějiny. Pravěcí lovci cumlali psychoaktivní ořechy už před 25 tisíci lety
Vědci přepisují dějiny. Pravěcí lovci cumlali psychoaktivní ořechy už před 25 tisíci lety

Zuby vykopané v indonéských jeskyních odhalily překvapivý zvyk z doby ledové. Hluboké rýhy v chrupu...

V pátek ve 20:20 zrušte plány: Nova nasazuje zbrusu novou českou rodinnou komedii plnou nečekaných zvratů
V pátek ve 20:20 zrušte plány: Nova nasazuje zbrusu novou českou rodinnou komedii plnou nečekaných zvratů

Pátek je den, kdy chcete jen vypnout, zapomenout na pracovní starosti a užít si klid. Jenže co když vás...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.