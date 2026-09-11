Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Přešlapovačka a rána do šibenice. V Bayernu Mnichov září český mladík Srb

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sedmnáctiletý Matouš Srb vstřelil v dresu Bayernu gól v UEFA Youth League po individuální akci, která obletěla česká i německá média.
Přešlapovačka a rána do šibenice. V Bayernu Mnichov září český mladík Srb

Přešlapovačka a rána do šibenice. V Bayernu Mnichov září český mladík Srb

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
Reklama
Další články z SportyŽivě
Siniaková mi na tréninku ukázala, proč je nejlepší na světě, říká její americká parťačka před finále US Open
Siniaková mi na tréninku ukázala, proč je nejlepší na světě, říká její americká parťačka před finále US Open
Od kouče Slavie Trpišovského přišla po ráně v Lize mistrů pochvala. Mrzely ho nevyužité šance
Od kouče Slavie Trpišovského přišla po ráně v Lize mistrů pochvala. Mrzely ho nevyužité šance

Slavia vedla v Edenu dvakrát, od 49. minuty hrála v deseti, a přesto prohrála 2:3 po dvou gólech Lens v...

Obránce Slavie Vlček litoval promarněné šance. Tlak byl extrémní, musíme se naučit to zvládat
Obránce Slavie Vlček litoval promarněné šance. Tlak byl extrémní, musíme se naučit to zvládat

Slavia vedla v 88. minutě nad Lens 2:1 v deseti hráčích. O pět minut později odcházela z trávníku s...

Dva góly v premiéře v Lize mistrů. Zničený kanonýr Slavie Šturm okomentoval vyloučení Konečného
Dva góly v premiéře v Lize mistrů. Zničený kanonýr Slavie Šturm okomentoval vyloučení Konečného

Danijel Šturm vstřelil v debutu v Lize mistrů oba góly Slavie proti Lens. Přesto odcházel ze hřiště jako...

Oslabená Slavia byla minuty od historické výhry v Lize mistrů. Po kiksu Chorého je ale bez bodu
Oslabená Slavia byla minuty od historické výhry v Lize mistrů. Po kiksu Chorého je ale bez bodu

Slavia vedla v Edenu ještě v 90. minutě 2:1 a dělily ji necelé tři minuty od první výhry v Lize mistrů po...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.