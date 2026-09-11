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„Na tak vlivnou osobu je to docela slaboch“. Kolosální dokument o Muskovi v prvním traileru

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První dolarový bilionář Elon Musk pravděpodobně ovládne většinu retrospektivních žebříčků nejvlivnějších podnikatelů současné éry AI boomu a vesmírného závodu soukromých sektorů. Majitel Tesly či SpaceX je zkrátka nejbohatším a dost možná i nejmocnějším mužem planety, takže takřka čtyřhodinový dokumentární portrét Alexe Gibneyho svým rozsahem nic nezveličuje. Dokument Musk od zkušeného filmaře dostává první trailer ve stejné době, kdy ho Gibney uvádí v Benátkách – a jeho uvedení se shodou okolností kryje s překvapivou zámořskou premiérou dokumentu o Elizabeth Holmes, který má být bezmála šokující a s jehož protagonistkou Gibney Muska srovnává.
„Na tak vlivnou osobu je to docela slaboch“. Kolosální dokument o Muskovi v prvním traileru

„Na tak vlivnou osobu je to docela slaboch“. Kolosální dokument o Muskovi v prvním traileru

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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