„Na tak vlivnou osobu je to docela slaboch“. Kolosální dokument o Muskovi v prvním traileru

„Před pár lety, vlastně na začátku roku 2023, za mnou přišlo několik lidí a zeptalo se, jestli bych o něm nechtěl natočit film. Zpočátku jsem si nebyl jistý, ale jeden opravdu dobrý přítel mě přesvědčil, že je to dobrý nápad, protože by šlo o jakýsi portrét moci 21. století. A tak jsem se do toho pustil,” zrekapituloval zárodky monstrózního celovečerního projektu dvaasedmdesátiletý Gibney, jenž za svou plodnou kariéru dokumentárně zmapoval Vladimíra Putina, scientologickou církev nebo historii kdysi mocné společnosti Enron, která po účetním skandálu dospěla ke zničujícímu bankrotu.
Musk, jemuž Walter Isaacson věnoval celkem nekonfliktní knižní biografii, je v současnosti ožehavým diskuzním tématem. Jednak se aktivně podílel na kampani za znovuzvolení současného prezidenta Donalda Trumpa, jehož druhé období v čele Spojených států už teď patří k těm nejvýživnějším za 250 let existence daného úřadu, jednak za desítky miliard dolarů odkoupil sociální platformu Twitter, již přejmenoval na X a sám ji často zahlcuje poměrně pravicovými a antiwoke příspěvky. Jako podnikatel i influencer a podle Gibneyho především jako investor má nicméně obrovský vliv, jehož rozsah si režisér netroufá srovnat s žádným svým předešlým subjektem.
Gibney si všímá, že Musk, „stejně jako řada jiných osobností, kterým jsem se v minulosti věnoval, je ovlivněn tím, čemu někteří lidé přezdívají ‚korupce s ctnostnými pohnutkami’. On sám prý začal jako Muskův obdivovatel, ale když s ním mogul – navenek bojující za životní prostředí a záchranu lidstva – odmítl mluvit, musel se po faktech pídit na vlastní pěst. Rozbil tak převládající mýtus „moderního Leonarda da Vinciho“ a odkryl skutečnost, že i Musk, tak jako většina byznysmenů, vlaje tam, kam proudí vládní peníze.
“V jistém smyslu se Musk příliš neliší od lidí z Enronu. Není nepodobný ani Elizabeth Holmesové v tom, jak ohýbal pravdu, aby sloužila jeho impulzům,” přirovnal Gibney krátkodobého člena Trumpovy administrativy k někdejší „nástupkyni Stevena Jobse”, jejíž startup Theranos sliboval revoluční technologii schopnou provést stovky zdravotních testů z jediné kapky krve. Ukázalo se, že technologie nikdy skutečně nefungovala, a Holmes byla v roce 2022 odsouzena za podvod investorů na několik let vězení.
Jenže mezi oběma diskutovanými osobnostmi se momentálně vytváří opoziční filmová aura. Musk dle Gibneyho vyvolává i v blízkých spolupracovnících strach a minimálně před kamerou se s dokumentaristou báli oficiálně mluvit. „Spousta lidí z jeho blízkosti, kteří ho obdivovali, mi říkala: ‚Nemůžu s tebou mluvit, dokud k tomu nedostanu Elonovo svolení.‘ Říkal jsem si: Páni, na někoho tak mocného a vlivného je tohle vlastně dost slabé.“
To Holmes, která je stále ve výkonu trestu a v hierarchii moci samozřejmě stojí trochu jinde, se světu nečekaně otevřela. Návštěvníci amerického festivalu Telluride překvapeně zhlédli utajovanou premiéru dokumentu You Can See Everything od Lance Oppenheima a Nathana Fieldera, který vznikal už před čtyřmi lety. Holmes, která se stala předmětem fikčního seriálu Kauza Theranos, k sobě oba tvůrce pozvala pár týdnů před nástupem trestu a otevřela se jim způsobem, který dosavadní diváci popisují jako nepopsatelný, těžko uvěřitelný a bezmála šokující. Tříhodinový dokument od A24, dle Variety definovatelný jako psychodrama, má premiéru v amerických kinech 16. října. Gibneyho Musk trvá přes tři a půl hodiny a v zámoří vychází v tentýž den díky společnosti Bleecker Street Media. Co říkáte na trailery a který konfrontační portrét (ale ve zcela jiném datasběrném provedení) vás láká víc?
Zdroje: IndieWire, abc News