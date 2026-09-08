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DRBNA HISTORIČKA: Po žních přišlo mlácení obilí, těžká práce s rizikem

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Žně jsou pryč a miliony tun obilního zrna už leží někde v silech, skladištích nebo putují ve speciálních kamionech či vagonech po železnici. Dřív to ovšem bylo jinak a dnes o tom málokdo něco ví.
DRBNA HISTORIČKA: Po žních přišlo mlácení obilí, těžká práce s rizikem

DRBNA HISTORIČKA: Po žních přišlo mlácení obilí, těžká práce s rizikem

Zdroj: Spolek pro starou Brtnici
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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