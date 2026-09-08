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Máš na to. Středoškoláci v Jihlavě si už podeváté vyzkouší fyzické testy

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Již podeváté se bude v Jihlavě konat soutěž pro studenty ze třetích a čtvrtých ročníků středních škol na Vysočině. Nese název Máš na to, termín konání má v úterý 15. září. Studenti své síly poměří od 9:00 do 14:00 ve sportovní hale v Okružní ulici.
Máš na to. Středoškoláci v Jihlavě si už podeváté vyzkouší fyzické testy

Máš na to. Středoškoláci v Jihlavě si už podeváté vyzkouší fyzické testy

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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