Víkend přinese jen krátkou pauzu od deště. Po sobotním zlepšení se počasí znovu změní

Víkend přinese jen krátkou pauzu od deště. Po sobotním zlepšení se počasí znovu změníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tropické počasí se zatím vracet nebude.
Cestující, kteří mají na neděli 13. září naplánovanou cestu do Říma nebo odlet z italské metropole, by měli...
Za odpočinkem v termální vodě není nutné cestovat do Maďarska ani utrácet vysoké částky za vzdálené...
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Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...Všechny články tohoto autora →