Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

FOTO: Operační sály jednodenní chirurgie v Nemocnici Jihlava jsou po rekonstrukci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nové prostředí, moderní technologie a lepší podmínky pro práci zdravotníků nabízí operační sály jednodenní chirurgie, které v Nemocnici Jihlava prošly kompletní rekonstrukcí za 22 milionů korun.
FOTO: Operační sály jednodenní chirurgie v Nemocnici Jihlava jsou po rekonstrukci

FOTO: Operační sály jednodenní chirurgie v Nemocnici Jihlava jsou po rekonstrukci

Zdroj: Operační sály jednodenní chirurgie v Nemocnici Jihlava jsou po rekonstrukci
Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Mladý řidič dostal přívěs do smyku, následně převrátil traktor na bok a zranil se
Mladý řidič dostal přívěs do smyku, následně převrátil traktor na bok a zranil se
RECEPT: Na pouti v Polné zavoní mrkvance. Držíme se rodinného receptu, říká pekařka
RECEPT: Na pouti v Polné zavoní mrkvance. Držíme se rodinného receptu, říká pekařka

Stánky s cukrovou vatou a zmrzlinou, „řetízkáč“, autodrom, kolotoče, adrenalinové atrakce pro odvážné, a...

U dukovanské elektrárny ČEZ plánuje parkovací dům, jeden z největších v Česku
U dukovanské elektrárny ČEZ plánuje parkovací dům, jeden z největších v Česku

U Jaderné elektrárny Dukovany má firma ČEZ v plánu postavit parkovací dům, v němž bude 720 stání pro auta....

Policisté u Polné hledali muže. Našli ho v Novém Městě na Moravě
Policisté u Polné hledali muže. Našli ho v Novém Městě na Moravě

Policisté dnes večer pátrali po dvaatřicetiletém muži, který by měl být u Polné. Pravděpodobně bude směrem...

V Jihlavě mají vzniknout dva parkovací domy. Další se rýsuje na Březinkách
V Jihlavě mají vzniknout dva parkovací domy. Další se rýsuje na Březinkách

V dohledné době by v Jihlavě měly vzniknout hned tři parkovací domy. Konkrétně za Billou a také u jihlavské...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.