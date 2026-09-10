Domácí kakaová buchta, která díky šlehačce působí excelentně, ale zůstává snadná

V neděli odpoledne se u nás dost často ozve chuť na něco sladkého ke kávě. Možná za to může ten volnější rytmus dne, možná jen obyčejný domácí klid. Tahle se proto na plech vrací pravidelně. Je kakaová buchta se šlehačkou a strouhanou čokoládou , takže po ní sahám hlavně ve chvíli, kdy má být na stole něco dobrého, ale nechci kvůli tomu strávit půl dne v kuchyni. Těsto je jednoduché, s rychlá, nenáročná a vláčná octem a jedlou sodou, bez složitého šlehání a zbytečných úkonů. Navrch přijde krém ze zakysané smetany a šlehačky.
Výhoda téhle buchty je i v tom, že
nevyžaduje máslo ani hromadu vajec. Vlastně se často dá upéct z toho, co už doma je ve spíži a v lednici. Jen jedna věc se mi opakovaně potvrdila: krém roztírat až na úplně vychladlou buchtu. Když je korpus ještě vlažný, náplň změkne, začne povolovat a povrch už pak není ono. Kde se bere vláčnost a proč tenhle koláč funguje
Domácí
kakaové buchty na plech většinou nestojí na ničem složitém. Suché suroviny se promíchají, přidají se tekuté a těsto není potřeba dlouze šlehat. O nadýchanější střídku se tady postará jedlá soda, které pomůže ocet. V těstě spolu zareagují a výsledek je lehčí. Není to žádná vysoká cukrařina, spíš starý domácí fígl, který se pořád drží. Recept na kakaovou buchtu se šlehačkou a čokoládou
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 30 až 35 minut Počet porcí: 12 až 16 kousků Ingredience pro přípravu 3 hrnky hladké mouky 1 hrnek cukru krupice 3 lžíce kakaa 1 špetka soli 2 lžičky jedlé sody 3/4 hrnku oleje 2 hrnky studené vody 2 lžíce octa 2 kelímky zakysané smetany 250 ml smetany ke šlehání 1 balíček ztužovače šlehačky, pokud chcete pevnější krém 2 balíčky vanilkového cukru 50 až 80 g čokolády na strouhání Postup přípravy vláčné kakaové buchty na plech
1. Nejdřív připravte plech. Vymažte ho tukem a vysypte moukou. Troubu zapněte na
180 °C. U tohoto receptu je dobré mít suroviny rovnou po ruce, protože těsto je hotové opravdu rychle.
2. Do větší mísy nasypte
hladkou mouku, cukr, kakao, sůl a jedlou sodu. Suchou směs promíchejte metličkou. Hlavně kakao si o to říká, umí zůstat v malých tmavých hrudkách.
3. Přilijte
olej, studenou vodu a nakonec i ocet. Všechno prošlehejte na hladké těsto. Nemá být husté jako třené, spíš volnější, aby se po plechu dobře rozlilo a dalo se snadno rozetřít.
4. Těsto nalijte na připravený plech a rozhrňte do rovnoměrné vrstvy. Pečte asi
30 až 35 minut. Pro kontrolu píchněte doprostřed špejlí; pokud vyjde suchá, korpus je upečený.
5. Upečenou
kakaovou buchtu nechte úplně vychladnout. Tady se spěchání nevyplácí. Teplý korpus by krém povolil, šlehačka se smetanou by začala měknout a vršek by se roztékal do stran. Příprava krému
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6. Do čisté mísy nalijte
smetanu ke šlehání a vyšlehejte ji dopevna. Pokud víte, že bude buchta delší dobu stát na stole, přidejte i ztužovač šlehačky. Krém pak drží jistěji.
7. V jiné míse krátce rozmíchejte
zakysané smetany s vanilkovým cukrem. Potom do nich opatrně zapracujte vyšlehanou šlehačku. Nemíchejte zbytečně dlouho, jen aby se všechno spojilo a krém zůstal lehký.
8. Krém rozetřete na studený korpus v rovnoměrné vrstvě. Povrch uhlaďte stěrkou nebo širším nožem. Už teď vypadá buchta skoro jako zákusek, i když příprava zůstává úplně obyčejná.
9. Navrch nahrubo nastrouhejte
čokoládu. Mléčná dá jemnější chuť, hořká zase líp srovná sladkost krému. U nás většinou vyhrává hořká, protože moučníku přidá výraznější konec.
10. Hotovou buchtu dejte alespoň na
30 minut do chladu. Podávejte vychlazenou ke kávě nebo čaji. Zbytek uložte do lednice a snězte nejlépe do 2 dnů, tehdy bývá v nejlepší kondici. Foto: Cooky.cz, Kakaová buchta Rady z domácí kuchyně k Bláznivému koláči
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