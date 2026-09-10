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Legendární mistr světa F1 Häkkinen snídal s prezidentem Pavlem na Hradě. Jeho děti závodí pod českou vlajkou

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Dvojnásobný mistr světa F1 přijal pozvání českého prezidenta den předtím, než jeho dcera Ella nasedla do monopostu F4 v Brně, pod českou vlajkou.
Legendární mistr světa F1 Häkkinen snídal s prezidentem Pavlem na Hradě. Jeho děti závodí pod českou vlajkou

Legendární mistr světa F1 Häkkinen snídal s prezidentem Pavlem na Hradě. Jeho děti závodí pod českou vlajkou

Zdroj: André Zehetbauer/ Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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