Legendární mistr světa F1 Häkkinen snídal s prezidentem Pavlem na Hradě. Jeho děti závodí pod českou vlajkou

Středa 10. září 2026, Pražský hrad. Mika Häkkinen, muž, který na přelomu tisíciletí dvakrát porazil Michaela Schumachera o titul mistra světa, sedí u snídaně s Petrem Pavlem. Oficiální příspěvek mluví o setkání „na pozvání prezidenta republiky“, žádná konkrétní agenda veřejně oznámena nebyla. Jenže načasování mluví samo: o den později, 11. září, startoval na Masarykově okruhu v Brně závod F4 CEZ, a na startovním roštu stála Ella Häkkinen s českou licencí na helmě.
Proč zrovna Pavel a zrovna Häkkinen
Petr Pavel není prezident, který si motorsport připíná na klopu jen při státních příležitostech. V červenci 2026 fotil jako akreditovaný fotograf přímo z paddocku Velké ceny Maďarska. Předtím mířil s objektivem na MotoGP, NASCAR, Dakar i Le Mans. Když se na Motorsport.com objevily snímky hlavy státu s teleobjektivem mezi mechaniky, šlo o autentický zájem, ne o protokolární pózu.
Na druhé straně stolu seděl člověk, jehož rodina má v Česku kořeny hlubší, než většina fanoušků tuší. Häkkinen je ženatý s Češkou Markétou Remešovou. Ella se narodila v Plzni. Rodina pravidelně tráví v Česku prázdniny a Mika v rozhovorech pro iROZHLAS i Auto.cz opakovaně mluvil o tom, že jeho děti jsou „české“. Tohle nebyla schůzka diplomata s celebritou. Byl to motorsportový fanoušek s otcem závodnice, která reprezentuje jeho zemi.
Ella Häkkinen: česká licence, ne jen české příjmení
Ellina cesta pod českou vlajku nebyla samozřejmá. V dřívějších juniorských sériích ji oficiální materiály vedly pod monackou vlajkou, logicky, rodina žije v Monaku. Zlom přišel v sezoně 2026. Ella přestoupila pod českou licenci a v rozhovoru pro italský ACI Sport řekla větu, která leccos vysvětluje: „Cítím se víc jako Češka.“
Nejde přitom jen o pocit. České občanství má po matce, narodila se v Plzni, doma mluví česky. A zázemí odpovídá ambicím: Ella je součástí juniorského programu McLarenu, závodní struktury jednoho z nejslavnějších týmů formule 1. V srpnu 2026 odjela svůj první český závod v Mostě, v září ji čekalo Brno. Autoklub ČR ji stavěl do čela komunikace brněnského víkendu jako hlavní tahák.
Hrad a sportovci: co je tu jinak
Pavel na Hradě pravidelně přijímá české sportovce: hokejové mistry světa v květnu 2024, olympioniky a paralympioniky v březnu 2026, wimbledonské finalistky v červenci 2026. Vždy šlo o poděkování za reprezentační úspěch. Snídaně s bývalým finským šampionem F1 do tohoto vzorce na první pohled nezapadá.
Na druhý pohled ale ano. Häkkinen na Hrad nepřijel jako zahraniční celebrita na turné. Přijel jako otec jezdkyně, která den nato nasedla do monopostu s českou trikolorou na boku. A prezident, který ho pozval, není člověk, kterému by někdo musel vysvětlovat, co je F4 CEZ. Podle nás jde o sportovně-společenské setkání se silným osobním kontextem na obou stranách, ne o politickou schůzku s agendou.
Co říká Mika o dceřině kariéře
Häkkinen podle Ellina rozhovoru pro McLaren nejezdí na každý závod. Radí, ale ví, že dnešní závodění vypadá jinak než v jeho éře: jiná auta, jiná data, jiný přístup inženýrů. Ella sama říká, že má nejdřív poslouchat tým a telemetrii, a teprve pak otcovy rady. Je to role mentora, ne manažera. Člověka, který ví, jak voní asfalt v zatáčce, ale nechává dceru najít vlastní stopu.
Snídaně na Hradě trvala jedno dopoledne. Příběh české stopy rodiny Häkkinenových se ale píše už roky, a brněnský startovní rošt byl jen jeho další kapitolou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta