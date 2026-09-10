Navštívil stovky toalet po celém světě. Umělec od Prahy vytvořil unikátní rekordPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Navštívil stovky toalet po celém světě. Umělec od Prahy vytvořil unikátní rekord
Na místě bývalého industriálního areálu Koh-i-noor v pražských Vršovicích v následujících letech vznikne...
Pražská záchranka chce být blíž lidem. V Modřanech, Suchdole a Kunraticích mají vzniknout nové modulární...
Lanovka na pražský Petřín začne po dvouleté rekonstrukci znovu vozit cestující v úterý 22. září. Nové vozy...
Na pražské Dědině otevřeli nový parkovací dům pro zhruba 290 aut. Stavba za přibližně 400 milionů korun má...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →