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Vavro podruhé v základu Plzně a hned červená. Posila se podepsala nevybíravým skluzem, který mu může vynést velký trest

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Dennívýzva
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V 90. minutě remízy v Hradci Králové šel slovenský obránce tvrdým skluzem pod nohy soupeři a rozhodčí Dalibor Černý mu ukázal rovnou červenou kartu. Teď mu hrozí stopka, která může Viktorii připravit o nového lídra obrany v nejhorší možné fázi sezony.
Vavro podruhé v základu Plzně a hned červená. Posila se podepsala nevybíravým skluzem, který mu může vynést velký trest

Vavro podruhé v základu Plzně a hned červená. Posila se podepsala nevybíravým skluzem, který mu může vynést velký trest

Zdroj: FC Viktoria Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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