Vavro podruhé v základu Plzně a hned červená. Posila se podepsala nevybíravým skluzem, který mu může vynést velký trest

Středeční dohrávka 5. kola Chance Ligy na půdě Hradce Králové skončila bezbrankovou remízou, ale hlavní příběh se odehrál až v závěru. Vavro, kterého Plzeň přivedla z Wolfsburgu teprve 29. srpna jako hotového reprezentanta a organizátora defenzivy, stihl za nový klub odehrát přesně 150 ligových minut. Pak přišel moment, který může jeho plzeňský start výrazně zkomplikovat.
Skluz, který změnil večer
Devadesátá minuta, stav 0:0. Hradecký útočník Umar, na hřišti teprve od 79. minuty, se rozběhl do brejku podél levé postranní čáry. Vavro za ním vyrazil ve sprintu a šel do skluzu s takovou intenzitou, že Umar musel nadskočit, aby se vyhnul plnému kontaktu. Právě to, že soupeř včas uskočil, podle ohlasů z tiskové konference zabránilo horším následkům.
Rozhodčí Černý neváhal a vytáhl rovnou červenou. Následovala kontrola u monitoru VAR, verdikt zůstal beze změny. Plzeňský trenér Miroslav Kováč po zápase přiznal, že mu rozhodčí vysvětlil extrémní intenzitu zákroku a riziko pro zdraví protihráče. „Rozumím té logice, ale za mě by to byla žlutá,“ řekl Kováč, který zároveň tvrdě kritizoval celkový výkon mužstva. Podle klubového výstupu byla jedinými pozitivy bod a čisté konto.
Co říká disciplinární řád, a česká praxe
Vavrův zákrok spadá pod paragraf o surové hře. Disciplinární řád FAČR rozlišuje tři pásma:
- 1–6 utkání — surová hra bez vážného zranění soupeře
- 2–10 utkání — pokud dojde ke zranění
- 2–18 měsíců — nejzávažnější případy s těžkým zraněním
Umar podle dostupných informací vážné zranění neutrpěl, takže se pohybujeme v prvním pásmu. Jenže i to má široký rozptyl. Česká ligová praxe ukazuje, že disciplinární komise LFA u nebezpečných zákroků s vysokým rizikem zranění sahá výš než k jednomu zápasu. Silný, Ndefe i Květ dostali v minulých sezonách tři zápasy. Jan Kuchta si odnesl pět; komise tehdy zdůraznila vysoké riziko vážného zranění, i když úmysl nebyl prokázán. Cedidla rovněž pět.
Vavrův skluz se podle nás pohybuje někde uprostřed: nebyl to běžný taktický faul na jednu žlutou, ale nedošlo ani ke zlomenině. Realistický odhad je jedno až tři utkání, horní hranice pěti by vyžadovala mimořádně přísné posouzení.
Kalendář, který nečeká
A právě tady se abstraktní číslo mění v konkrétní problém. Plzeň má před sebou nejnáročnější sled zápasů v dosavadním průběhu sezony:
|Datum
|Soupeř
|Soutěž
|13. 9.
|Olomouc
|Chance Liga
|17. 9.
|Union SG
|Evropská liga
|20. 9.
|Slavia
|Chance Liga
|10. 10.
|Mladá Boleslav
|Chance Liga
Minimální trest jednoho zápasu znamená absenci proti Olomouci. Dva zápasy: Vavro chybí i proti Slavii. Tři: návrat až v říjnu proti Mladé Boleslavi. Důležitý detail: evropský duel s Union SG se do domácí ligové stopky nezapočítává. Precedentně se do zákazů činnosti počítají domácí soutěžní zápasy včetně MOL Cupu, nikoli utkání pod hlavičkou UEFA. Teoreticky by tedy Vavro mohl nastoupit v Evropské lize, i když by v lize stále pykal.
Proč je tohle víc než jedna červená karta
Ztracené dva body v Hradci bolí, ale Plzeň by je přežila. Horší je kontext. Klub Vavra přivedl s jasným zadáním: zkušený stoper, který okamžitě převezme zodpovědnost za organizaci obrany. Sportovní ředitel Vozábal mluvil o bojovnosti a zkušenosti, Kováč o leadershipu. Dvouletá smlouva signalizovala dlouhodobý projekt, ne záplatování díry.
Jenže Vavro není bezrizikový profil. Statistiky Opta mu v ligové kariéře před Plzní evidují tři přímé červené karty, dvě za Žilinu, jednu za Lazio. A v lednu 2026 s ním Slovenský futbalový zväz otevřel disciplinární řízení kvůli údajnému porušení statutu reprezentanta. Nejde o totéž jako skluz v Hradci, ale vytváří to vzorec, který si vedení Plzně musí hlídat.
Personální krytí na záskok existuje: Dweh, Prebsl, Pališčák, Gabriel se v obraně střídali už v prvních dvou kolech. Už proti Artisu Brno šel Vavro v 60. minutě dolů a Pališčák ho bez problémů nahradil. Čísla na papíře jsou. Jenže Plzeň nekupovala číslo na papíře. Kupovala hlas v šatně a klid v pokutovém území, který mladší alternativy zatím nedodají.
Paradox Vavrova krátkého plzeňského příběhu je v tom, že obranné výsledky zatím sedí: dva zápasy, nula inkasovaných gólů. Problém není výkon. Problém je dostupnost hráče, kterého si klub pořídil právě proto, aby byl na hřišti vždycky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle