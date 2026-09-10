Nutellové řezy, které bodují jemným krémem, šlehačkou a bohatou čokoládovou chutí

Vypadají trochu jako moučník na oslavu, ale klidně se hodí i na obyčejný víkend, když se u kávy sejde víc lidí než obvykle. Řezy s Nutellou mají měkký kakaový korpus, poctivý pudinkový krém a navrch ještě bílou i pařížskou šlehačku. Na stole vypadají dobře, přitom nejde o žádnou cukrářskou disciplínu pro trpělivé. Nejvíc mi na tomhle receptu vyhovuje, že pařížskou šlehačku si můžu připravit večer předem. Druhý den už jen vrstvím, zarovnám, co je potřeba, a pak sleduju, jak z plechu mizí první krajní řada.
Moučník nese lehký , hutnější krém s Nutellou a dvě šlehačkové vrstvy nahoře. Důležité je, že se mezi sebou nepřetlačují. U podobných kakaový korpus dezertů to nebývá samozřejmost.
Můj tip je prostý: Krém nechte vychladnout opravdu důkladně, teprve potom do něj zašlehejte máslo. Když se spěchá, náplň zbytečně povolí a při krájení pak umí dělat nepořádek. Nejlépe se řezy krájí po několika hodinách v lednici, a úplně v klidu až druhý den. Dvě šlehačky na jednom moučníku dávají smysl
Bílá a
spolu na řezu nevypadají jen efektně, mají tam i pařížská šlehačka chuťový důvod. Z obyčejnějšího plechového moučníku udělají dezert, který bez rozpaků postavíte před návštěvu. V receptu stojí na jednom plechu vláčný korpus, pudinkový krém s Nutellou a dvojí šlehačka. Přesně tak ho dělám i doma. Bílá šlehačka celý moučník zjemní, pařížská šlehačka přidá výraznější čokoládový tón. Recept na domácí řezy s Nutellou a dvěma šlehačkami
Doba přípravy: zhruba 45 minut + chlazení Doba pečení: asi 20 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: přibližně 20 až 24 kousků Ingredience pro přípravu
Korpus: 6 vajec 250 g cukru krupice 6 PL oleje 6 PL horké vody 250 g hladké mouky 1 balení prášku do pečiva 2 PL kakaa
Krém: 600 ml mléka 2 balení vanilkového pudinku 5 PL cukru 250 g másla 4 až 6 PL Nutelly
Bílá šlehačka: 250 ml smetany ke šlehání 1 PL moučkového cukru, podle chuti 1 ztužovač šlehačky, volitelně
Pařížská šlehačka: 250 ml smetany ke šlehání 100 g čokolády na vaření
Dokončení: 30 až 50 g nastrouhané čokolády Postup přípravy Nutellových řezů
1. Začněte
pařížskou šlehačkou, klidně už večer před pečením. Do menšího kastrůlku nalijte smetanu ke šlehání, zahřejte ji, přidejte nalámanou čokoládu na vaření a míchejte, dokud se ner4. pustí. Směs nevařte. Jakmile vychladne, dejte ji přes noc do lednice.
2. Na
korpus oddělte bílky od žloutků. Z bílků vyšlehejte pevný sníh. Žloutky vyšlehejte s cukrem do světlejší pěny, potom přilijte olej a horkou vodu.
3. Ke žloutkové směsi přisypte prosátou
hladkou mouku, prášek do pečiva a kakao. Nakonec opatrně zapracujte sníh z bílků. Těsto není potřeba dlouho míchat, spíš naopak. Čím méně ho budete zbytečně trápit, tím lehčí korpus obvykle vyjde.
Vrstvený čokoládový zázrak: Jak na nepečený pudinkový zákusek s tvarohem a banány
4. Těsto rozetřete na plech vyložený pečicím papírem a pečte při
180 °C zhruba 20 minut. Hotový korpus nechte úplně vychladnout. Když se povrch nelepí na prsty a těsto je chladné i uprostřed, může přijít na řadu krém.
5. Mezitím uvařte hustý
vanilkový pudink z mléka, pudinkových prášků a cukru. Udělejte ho pevnější, než kdybyste ho chystali do misek. Krém potom lépe drží. Povrch pudinku zakryjte potravinovou fólií, aby se nevytvořil škraloup, a nechte ho vychladnout.
6. Do studeného pudinku zašlehejte změklé
máslo. Až bude krém hladký, přidejte Nutellu. Dávám ji podle chuti, nejčastěji 4 až 6 lžic. Krém má být čokoládově oříškový, ale pořád tak akorát, aby nepřebil korpus ani šlehačku. Zdroj: Hannah Clover, Creative Commons Attribution 4.0, Když je krém hladký, zašleháme do něj Nutellu.
7. Hotový
nutelový krém rozetřete na vychladlý korpus a uhlaďte ho po celé ploše. Plech dejte alespoň na chvíli do lednice. Vrstva zpevní a šlehačka se pak nanáší čistěji, bez zbytečného mazání. Vyšlehejte bílou šlehačku
8. Pokud chcete mít jistější výsledek, přidejte trochu
moučkového cukru a případně také ztužovač. Bílou šlehačku můžete jednoduše rozetřít do jedné vrstvy, nebo ji nanést v pruzích.
9. Z lednice vytáhněte dobře vychlazený základ na
pařížskou šlehačku a vyšlehejte ho do pevnější konzistence. Naneste ji vedle bílé šlehačky, cik cak, případně použijte cukrářský sáček. V tu chvíli už moučník začne vypadat skoro cukrárensky, i když je to pořád poctivý domácí plech.
10. Povrch nakonec posypte
nastrouhanou čokoládou. Řezy dejte nejméně na 2 až 3 hodiny do lednice, druhý den ale bývají ještě lepší. Podávejte je dobře vychlazené. Zbytky patří do chladu, kde bez problémů vydrží do druhého dne a často i o něco déle. Rady na závěr k řezům s Nutellou Pokud chcete tmavší korpus, přidejte do těsta ještě jednu lžíci kakaa a o stejnou lžíci uberte mouku. Nutellu přidávejte raději postupně. Některé krémy tohoto typu bývají řidší a náplň by pak nemusela dostatečně zpevnit. Na krájení se hodí delší nůž. Po každém řezu ho otírám, jinak se vrstvy začnou zbytečně tahat a mazat do sebe. Když mají řezy působit slavnostněji, nastrouhám navrch část hořké čokolády a část bílé čokolády. Je to malá úprava, ale na talířku je vidět hned.
Objevte kouzlo sladkých gnocchi: Churros v italském stylu s křupavým okrajem a voňavým kořením
Nadýchané Honzovky s povidly a Nutellou: Pohádková klasika, která zmizí z plechu dřív, než stačíte sbalit raneček