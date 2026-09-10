Slavia jde za výhrou, která v Lize mistrů nepřišla 19 let. Trpišovský mluví o nových zbraních proti Lens v Edenu

Góly Zdeňka Šenkeříka a Tijaniho Belaida, slavnostní atmosféra tehdejšího Synot Tipu, tým kolem Vaniaka, Suchého a Vlčka. To všechno patří do jiné éry českého fotbalu. Slavia se od té doby do ligové fáze buď neprobojovala, nebo v ní nedokázala vyhrát, naposledy v ročníku 2025/26, kdy zůstala bez jediného vítězství v osmi zápasech. Teď, 10. září 2026 od 21:00, přijíždí do Fortuna Areny RC Lens. A Jindřich Trpišovský otevřeně říká, že právě tenhle zápas má být tím, kde se prokletí zlomí.
Proč zrovna Lens
Na papíře je to nejdostupnější domácí los, jaký Slavia v ligové fázi dostala. Zbylé tři domácí zápasy (Arsenal 4. listopadu, Villarreal 25. listopadu a Aston Villa 27. ledna 2027) představují vyšší evropský standard. Lens je vicemistr Ligue 1 z minulé sezóny a v srpnu porazil PSG 1:0 v Trophée des Champions, takže nejde o outsidera. Ale po úvodní ligové demolici Auxerre 5:2 přišly dvě porážky: 1:2 ve Štrasburku po rychlém přechodovém gólu a 0:1 s Lorientem, kde Lens působil bezradně proti kompaktnímu bloku.
Trpišovský na předzápasové tiskovce mluvil o „defenzivní zranitelnosti“ soupeře. Konkrétní schéma neodhalil, ale ligové reporty o Lens naznačují, kde se nabízí okno: vysoký pressing Francouzů nechává prostor za obranou a při ztrátě míče v soupeřově polovině nestíhají přechod do defenzivy.
Jiná typologie, stejná DNA
Klíčová Trpišovského teze zní jednoduše: mužstvo má „jinou typologii hráčů“ a „nové zbraně“, ale herní identita zůstává. Konkrétní jména trenér nejmenoval. Při pohledu na oficiální soupisku je ale vidět, co tím může myslet: silový hrot Chorý, rychlostní varianty Kušej, Sanyang a Schranz, balonově silné středy Cham a Moses. Oproti české a slovenské páteři roku 2007 je dnešní Slavia mezinárodnější a typologicky širší.
Trenér přidal i tři podmínky, bez kterých to podle něj nepůjde: zdraví kádru, žádné slabé místo v sestavě a „velmi dobré výkony od všech“. Narážel přitom na minulé zkušenosti, kdy tým šel do evropských zápasů oslabený, zmínil konkrétně Inter. Otazník visí nad Davidem Zimou, který se den před utkáním připojil k týmu po individuálním režimu. Definitivní rozhodnutí o jeho startu mělo padnout až při dopoledním rozcvičení.
Sima na druhé straně
Pikantní linka zápasu se jmenuje Abdallah Sima. Brighton ho koupil ze Slavie v srpnu 2021 a okamžitě poslal na hostování do Stoke. Následovaly zastávky v Angers, Rangers a Brestu, a chronické problémy s třísly, které mu nedovolily se v Anglii usadit. Do Lens přišel natrvalo v srpnu 2025 a Trpišovský o něm na tiskovce mluvil s respektem i nostalgií. Eden zná, atmosféru zná. Teď stojí na opačné straně.
Co Slavia potřebuje z celé ligové fáze
Pevná bodová hranice pro postup do play-off neexistuje; formát UEFA říká jen to, že dál jdou týmy na 9. až 24. místě. Orientační meta z premiérového ročníku nového formátu: Club Brugge prošel z 24. příčky se třemi výhrami, dvěma remízami a třemi porážkami, tedy s jedenácti body. Program Slavie po Lens pokračuje venku na Sabahu a Fenerbahçe, pak doma s Arsenalem a Villarrealem, venku v Bayernu a Portu, a závěrečným domácím zápasem s Aston Villou.
Zápas s Lens není jen o třech bodech. Je to první měřitelný test, jestli se Trpišovského řeči o jiné typologii promění v něco, co se dá spočítat do tabulky. Slavia a Lens se mimochodem už potkaly: v Poháru UEFA 1995/96 prošla Slavia přes Lens po 0:0 doma a 1:0 venku. Tentokrát by stačilo vyhrát jednou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner