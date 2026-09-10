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Co se stane s tělem, když na měsíc úplně přestanete pít kávu. Zázrak, tvrdí vědci

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Ranní šálek kávy je pro miliony lidí nezbytným rituálem. Ale co by se stalo, kdybyste se kofeinu vzdali na celý měsíc? Odpověď vědců vás možná překvapí.
Co se stane s tělem, když na měsíc úplně přestanete pít kávu. Zázrak, tvrdí vědci

Co se stane s tělem, když na měsíc úplně přestanete pít kávu. Zázrak, tvrdí vědci

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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