Svatební salát se šťavnatým kuřecím masem, svěžím jablkem a pórkem je skvělá prvorepubliková delikatesa

Kdykoliv doma slavíme nějaké významné výročí (a s mou drahou polovičkou jsme spolu letos už neuvěřitelných
32 let), mám chuť připravit něco opravdu výjimečného, co nás okamžitě přenese do starých dobrých časů. Nedávno si někdo povzdechnul, že se z našich kuchyní vytrácejí poctivé historické recepty, a tak jsem zalovila v paměti i starých kuchařkách a vytáhla poklad údajně až z doby první republiky: legendární svatební . Tato kombinace lehoučkého orestovaného salát , šťavnatých kyselkavých kuřecího masa jablek, jemného pórku a uvařených vajec spojených krémovou majonézou je naprosto geniální. Podávaná na dokonalé křupavé bagetce vytváří sváteční předkrm nebo skvělou , po které se na stole okamžitě zapráší. večeři
Příprava je přitom
překvapivě rychlá a u stolu sklidíte tak obrovský úspěch, že se z tohoto salátu dost možná stane vaše nová rodinná tradice.
Můj tip zní: Kyselkavá jablka Granny Smith strouhejte na hrubém struhadle i se slupkou těsně před smícháním s ostatními surovinami a ihned je spojte s majonézou a pórkem, protože tak neztmavnou, uchovají si svou krásně svěží zelenkavou barvu a dodají celému salátu ten správný šťavnatý křup. Recept na prvorepublikový svatební salát s kuřecím masem, jablky a pórkem
Celkový čas přípravy a chlazení salátu: 75 minut Ingredience potřebné k přípravě 500 g kuřecích prsních řízků 3 jablka Granny Smith 1 pórek (střední velikosti) 2 vejce 350 ml majonézy (případně až 400 ml dle preference) 2 lžíce rostlinného oleje 1 špetka soli 1 špetka mletého černého pepře 2 křupavé francouzské bagety (k podávání) 1 hrst čerstvé hladkolisté petrželky (na ozdobu) Foto: Cooky.cz, potřebné ingredience Postup při přípravě svatebního salátu s jablky a kuřecím masem
1. Čerstvé
kuřecí prsní řízky zlehka očistěte, osušte papírovou utěrkou, osolte špetkou soli a dochuťte mletým černým pepřem.
2. Na pánvi rozpalte
rostlinný olej a připravené kuřecí maso na něm zprudka orestujte ze všech stran přibližně 10 minut, dokud nezíská krásnou zlatavou kůrku a nezůstane uvnitř dokonale šťavnaté.
3. Orestované
kuřecí maso vyjměte z pánve a nechte ho na prkénku přibližně 20 minut úplně vychladnout na pokojovou teplotu.
4.
Vejce vložte do malého hrnce se studenou vodou, přiveďte k varu a vařte přesně 9 minut natvrdo, poté je ihned zchlaďte v ledové vodě a oloupejte.
5. Vychladlá
vejce i orestované kuřecí maso nakrájejte ostrým nožem na drobné kousky a vsypte je do velké mísy. Foto: Cooky.cz, už se to rýsuje
6. Čerstvý
pórek důkladně operte pod tekoucí vodou, osušte a nakrájejte ho na velmi tenká kolečka.
7. Šťavnatá green
jablka Granny Smith omyjte, zbavte jádřinců a na hrubém struhadle je nastrouhejte přímo do mísy k pórku, vejcím a kuřecímu masu.
8. Přidejte poctivou
majonézu, ochuťte špetkou soli i čerstvě mletým černým pepřem a všechno lžící jemně ale důkladně promíchejte.
9. Mísu se salátem zakryjte a vložte do lednice na minimálně
30 minut odležet, aby se všechny chutě dokonalé ingredience nádherně propojily. Foto: Cooky.cz, ideální salátek na chlebíčky
10.
Křupavé francouzské bagety nakrájejte na tenké plátky, štědře na ně navrstvěte vychlazený salát, posypte nasekanou čerstvou hladkolistou petrželkou a ihned podávejte. Tipy redakce: Výběr kyselkavých jablek Granny Smith dodá celému pokrmu nezaměnitelný svěží kontrast, který dokonale vyváží bohatou chuť masa a majonézy. Pomalé chladnutí orestovaného masa je zásadní pro udržení šťavnatosti, proto kuřecí prsa krájejte až po úplném vychladnutí. Použití staršího klasického struhadla vám usnadní strouhání jablek na ideální hrubé nudličky, které v salátu neztratí svou texturu. Jemná pikantnost čerstvého pórku nahrazuje běžnou cibuli a dodává salátu elegantní a příjemně nasládlou chuť bez zbytečného štiplavého aroma. Servírování na čerstvě rozpečené bagetě umocní celkový zážitek z křupavosti a promění tento prvorepublikový salát v dokonalé pohoštění pro návštěvy.
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