Naštvaný bobr skončil uvězněný na dně bazénu. Bez pomoci se nedokázal dostat venPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Naštvaný bobr skončil uvězněný na dně bazénu. Bez pomoci se nedokázal dostat ven
Po násilníkovi s viditelným kousancem na palci pravé ruky pátrali strážníci městské policie v centru Plzně....
Obrovskou tragédií skončila brigáda pro chlapce z Ukrajiny. Ruku mladého cizince zachytil rotující šnek v...
Z pozlacené kašny Chrtice na náměstí Republiky v Plzni opět prýští voda. Město přitom dříve uvedlo, že bude...
Velmi úspěšnou sezonu městského koupaliště v Rokycanech pokazil v poslední den incident s několika...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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