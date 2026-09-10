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Naštvaný bobr skončil uvězněný na dně bazénu. Bez pomoci se nedokázal dostat ven

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Ke kuriózní záchraně bobra, který spadl do bazénu, vyjížděli hasiči do Chotěšova na jižním Plzeňsku. Bez pomoci člověka by se bobr sám nedokázal vydrápat ven. Bobři v poslední době během svých výprav do civilizace zaměstnávají nejen hasiče, ale také policisty. Jeden tento zákonem chráněný hlodavec se nedávno dopustil krádeže stromů na soukromé zahradě.
Naštvaný bobr skončil uvězněný na dně bazénu. Bez pomoci se nedokázal dostat ven

Naštvaný bobr skončil uvězněný na dně bazénu. Bez pomoci se nedokázal dostat ven

Zdroj: Hasiči Chotěšov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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