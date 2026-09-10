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Windows kdysi nabízel 9 her zdarma a bez internetu. Pak je Microsoft potichu odstranil a měl k tomu jasný důvod

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Devět her bez účtu, bez reklam a bez jediného připojení k internetu. Pak přišel Windows 8 a všechno se změnilo.
Spider Solitaire, karetní hra na počítači

Spider Solitaire, karetní hra na počítači

Zdroj: lahirides / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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