Windows kdysi nabízel 9 her zdarma a bez internetu. Pak je Microsoft potichu odstranil a měl k tomu jasný důvod

Kdo si pamatuje Windows Vista, pamatuje si i ten rituál: otevřít nabídku Start, kliknout na Hry a vybrat si z devíti titulů, které byly pevnou součástí systému. Chess Titans, FreeCell, Hearts, InkBall, Mahjong Titans, Minesweeper, Purble Place, Solitaire a Spider Solitaire, všechny nainstalované lokálně, všechny funkční i bez připojení k internetu. Žádný obchod, žádné přihlašování, žádné reklamy mezi tahy. Stačilo mít licenci Windows a hry byly vaše. V říjnu 2012 ale Microsoft uvedl Windows 8, ve kterých tyto klasiky jednoduše chyběly. Firma změnu nijak zvlášť neoznamovala, žádná tisková zpráva o konci her, žádné rozlučkové video. Uživatelé to zjistili sami, většinou až po upgradu, když složka Hry zůstala prázdná. Důvod přitom nebyl jeden, ale hned dva: strategický přechod na nový distribuční model a u části starého portfolia i ryze technický problém s kódem.
Devítka, která definovala generaci
Přesný seznam devíti her nejlépe odpovídá edici Windows Vista Home Premium, jak dokládají dobové záznamy na Microsoft Q&A i oficiální tisková zpráva Microsoftu z ledna 2007. Vista tehdy přinesla trojici novinek: Chess Titans s 3D šachovnicí, Mahjong Titans a dětský Purble Place, a doplnila je ke klasikám, které Windows provázely roky: Solitaire, FreeCell, Spider Solitaire, Hearts, Minesweeper a InkBall. Právě InkBall je důvod, proč devítka sedí výhradně na Vistu. Ve Windows 7 už totiž tato hra chyběla a celkový počet předinstalovaných titulů se lišil podle edice.
Podstatné je, co tyto hry nebyly: nebyly to aplikace stažené z obchodu, nepotřebovaly účet, neukládaly statistiky do cloudu a nezobrazovaly reklamy. Byly to prosté spustitelné soubory zabalené přímo v instalaci Windows.
Proč hry zmizely: dva důvody, které se často pletou
S příchodem Windows 8 Microsoft přestavěl celou architekturu distribuce softwaru. Systém dostal Windows Store a novou vrstvu Xbox her. V srpnu 2012, dva měsíce před uvedením osmičky, firma na Windows Experience Blogu představila první vlnu Xbox titulů pro Windows 8, mezi nimi Microsoft Solitaire Collection, Microsoft Mahjong a Microsoft Minesweeper. Hry měly achievementy, žebříčky, přátele a průběžné aktualizace. Staré lokální klasiky do tohoto modelu nezapadaly, a tak je Microsoft jednoduše nedodal.
Oficiální odpovědi podpory to potvrzují bez obalu: předinstalované hry z dřívějších Windows nejsou ve Windows 8 dostupné a jejich odstranění bylo záměrné, nikoli chyba.
Druhý důvod je konkrétnější a týká se jedné hry, která zmizela ještě dřív. 3D Pinball: Space Cadet, legendární pinball s plunžrem, nedožil ani Visty. Raymond Chen, dlouholetý vývojář Microsoftu, na svém blogu The Old New Thing popsal, co se stalo: při portování na 64bitovou verzi Windows selhávala detekce kolizí. Míček propadával objekty „jako duch“, včetně samotného plunžru. Kód pocházel od externí firmy, byl z velké části bez komentářů a v době masivního přechodu na 64 bitů si tým nemohl dovolit trávit dny hledáním chyby v cizím kódu. Pinball prostě vyřadili.
Z hry jako součásti systému se stala služba
Změna, kterou Windows 8 přinesly, nebyla jen v tom, že zmizelo pár ikon ze složky Hry. Šlo o zásadní posun v tom, čím hra v ekosystému Windows je. Dřív byla pevnou součástí operačního systému, stejně jako Kalkulačka nebo Poznámkový blok. Od Windows 8 se z ní stala aplikace navázaná na Store, účet a internetové připojení.
Praktické důsledky pro uživatele:
- K instalaci náhradních her bylo potřeba připojení k internetu a přístup do Windows Store.
- Nové verze her nabízely Xbox funkce: achievementy, žebříčky, cloudové ukládání, pokračování hry napříč zařízeními.
- Základní hraní zůstalo bezplatné, ale Microsoft do her zavedl reklamní model. Firma dnes casual hry otevřeně prodává jako reklamní inventář v rámci Microsoft Casual Games.
V dohledaných oficiálních materiálech k uvedení Windows 8 neexistuje samostatné oznámení typu „rušíme klasické hry“. Microsoft místo toho komunikoval novou nabídku a uživatelé si ztrátu starých titulů uvědomili až po upgradu.
Co z toho zbylo dnes
Na Windows 11 je Microsoft Solitaire Collection předinstalovaná jako Store aplikace, tedy přesný opak toho, čím býval starý Solitaire. Je lokalizovaná do češtiny, nabízí pět karetních her, denní výzvy a propojení s Xbox účtem. Kdo nechce zakládat účet, může hrát v režimu hosta. Minesweeper i Mahjong jsou dostupné ke stažení z českého Microsoft Store.
Původní klasiky z Visty nebo Windows 7 ale Microsoft oficiálně ke stažení nenabízí. Podpora zmiňuje dvě cesty: buď zkusit třetí strany (s výslovným varováním před rizikem), nebo si přenést původní herní soubory ze starého systému a spustit je v režimu kompatibility. Ani jedno není zrovna pohodlné řešení.
Devět her, které kdysi stačilo zapnout dvěma kliknutími, dnes žije jako služba s účtem, reklamami a cloudovým zázemím. Microsoft měl k přechodu reálné důvody, technické i obchodní. Jestli tím uživatelé získali víc, než ztratili, záleží na tom, jestli člověk ocení Xbox achievementy, nebo mu spíš chybí ten tichý večer s Minářem bez jediné reklamy.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda