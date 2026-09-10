Toto je bezkonkurenčně nejlépe placená dělnická profese. Vydělává až 300 000 Kč/měsíc

Obsah článku
Podvodní svařování patří mezi nejlépe placené manuální profese na světě. Zatímco běžný svářeč na suchu si v tuzemsku vydělá slušné peníze, specialista s potápěčskou licencí operuje v úplně jiné finanční kategorii. Už v českých podmínkách, kde se pracuje hlavně na přehradách, v říčních korytech nebo čističkách, začínají měsíční příjmy kolem 80 000 korun.
Skutečný finanční vrchol ale leží za hranicemi. Na mezinárodních projektech se běžné měsíční výdělky pohybují mezi 120 000 až 300 000 korunami a více. V přepočtu jde o 5 000 až 12 000 dolarů či eur měsíčně. Nejlepší hloubkoví specialisté na ropných plošinách v bouřlivém Severním moři si ročně přijdou na několik milionů korun.
Proč tak astronomické částky? Protože jde o spojení dvou extrémně náročných dovedností v prostředí, kde každé zaváhání může být fatální. Podvodní svářeč není jen řemeslník – je to špičkově vycvičený profesionál operující desítky až stovky metrů pod hladinou.
Dva světy pod vodou: mokré a suché svařování
Práce se dělí do dvou hlavních kategorií. První je mokré svařování, kdy je pracovník přímo vystaven vodnímu živlu. Elektřina a voda k sobě přirozeně nepatří, proto se používají speciální elektrody s vodoodpudivým povlakem a stejnosměrný proud. Elektrický oblouk pod vodou dosahuje teploty až 3 000 °C, což okamžitě odpaří okolní vodu a vytvoří stabilní bublinu z plynů a par – právě v ní samotné svařování probíhá.
Viditelnost často bývá nulová, teplota vody se blíží bodu mrazu a kolem těla proudí silné proudy. Druhou variantou je suché neboli hyperbarické svařování. Kolem poškozeného místa se pod vodou postaví speciální komora, z níž se vytlačí voda. Svářeč pak pracuje uvnitř v suchu, byť pod obrovským tlakem okolního moře.
Saturační potápění: týdny v tlakové komoře
Největší peníze přináší takzvaný saturační režim. Tento typ práce vyžaduje, aby potápěči strávili celé týdny v tlakových komorách přímo na palubě servisní lodi. Jejich tkáně se nasytí inertním plynem, což umožňuje operovat v obrovských hloubkách bez nutnosti neustálé, hodiny trvající dekomprese po každém ponoru.
Do hloubky k ropnému vrtu nebo potrubí jsou spouštěni v potápěčském zvonu. Žijí v klaustrofobním prostředí, dýchají směs helia a kyslíku a venkovní svět vidí jen skrz průzory skafandru. Pobyt v tlakovém systému je z bezpečnostních a zdravotních důvodů mezinárodně regulován a standardně nesmí překročit 28 dní v kuse.
Rizika, kterým tito lidé čelí, plně ospravedlňují jejich vysoké výplaty. Hrozí zde dekompresní nemoc způsobující trvalé poškození kloubů nebo nervového systému, hypotermie, selhání techniky či smrtelně nebezpečný diferenciální tlak. Ten vzniká při poruše podvodních uzávěrů a dokáže člověka během zlomku vteřiny nasát do úzkého potrubí.
Být komerčním hloubkovým svářečem znamená mít špičkovou fyzickou kondici, dokonalou psychickou odolnost a schopnost řešit krizové situace s naprosto chladnou hlavou. Kariéra v tomto oboru většinou netrvá desítky let, protože tělo pod takovým náporem rychle stárne. Mnoho lidí proto odpracuje několik náročných sezón, vydělá si jmění a následně se přesune k bezpečnější výuce, inspekcím nebo na klidnější vnitrozemské vody. Dokud ale bude svět závislý na těžbě ropy a podmořské infrastruktuře, zůstane toto povolání nejlépe placeným řemeslem planety.
Zdroje článku: techsvet.cz, zpravy.tiscali.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová