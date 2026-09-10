Neznámý turecký klub se stal přes noc nejsledovanějším na světě. Hlavní trenérkou jmenoval 22letou ženu

V neděli odpoledne seděla dvaadvacetiletá absolventka sportovních věd z Izmiru v klubové kanceláři Turgutluspora a podepisovala smlouvu. O pár hodin později měl instagramový post oznamující její jmenování desítky tisíc lajků, její vlastní účet vyskočil z přibližně pěti set sledujících na šestnáct tisíc a redakce po celém Turecku začaly volat do Manisy. Příběh má ale víc vrstev než virální čísla. Turgutluspor je klub po sestupu, v personálním chaosu a s ambicí, která zní až neuvěřitelně, a právě to z celé věci dělá víc než jen hezkou instagramovou story.
Kdo je Turgutluspor a proč o něm nikdo neslyšel
Turgutluspor není žádný nováček. Klub z města Turgutlu v provincii Manisa má za sebou historii sahající do vyšších pater tureckého fotbalu, v minulosti hrával druhou i třetí ligu. Jenže poslední roky znamenaly pád. V sezoně 2025/26 skončil na desátém místě skupiny v Bölgesel Amatör Lig, což podle tabulky TFF znamenalo sestup do Manisa Süper Amatör Lig, tedy ještě hlubšího amatérského patra.
Pro kontext: Real Madrid má na sociálních sítích 488 milionů sledujících, Barcelona 442 milionů. Turgutluspor se před 8. zářím pohyboval v řádech stovek. Formulace o „nejsledovanějším klubu na světě“, která se objevila v některých titulcích, je nadsázka. Přesnější je říct, že šlo o nejvirálnější fotbalový klub těch dnů, a to je samo o sobě pozoruhodné.
Trenérka z Bornovy
Zeynep Mestan se narodila 30. července 2004 v Bornově u Izmiru. Podle registru TFF je evidovaná jako hráčka, prošla několika amatérskými ženskými kluby včetně Konak Belediyespor, Bornova Hitab Spor či Soma Zafer Spor. Naposledy byla registrovaná v Bornova Genç Yıldızlar Spor.
Sama v rozhovoru pro Yeni Bakış uvedla, že vystudovala sportovní vědy na Ege Üniversitesi a disponuje potřebnými trenérskými dokumenty. Konkrétní úroveň licence, zda jde o UEFA C, B, nebo vyšší, veřejně známá není. Prezident klubu Yılmaz Gençtürk v rozhovoru pro agenturu DHA tvrdil, že rozhodnutí nepadlo kvůli publicitě: Mestan prý vedení předložila vlastní projekty a přesvědčila v debatách s technickým týmem.
Její ambice jsou strmé. Krátkodobě mluví o titulu v Süper Amatör Lig, dlouhodobě o návratu Turgutluspora až do TFF 1. Lig. Mezi současnou amatérskou realitou a tímto cílem leží několik soutěžních pater a roky práce.
Chaos, který virálu předcházel
Příběh má i méně instagramovou stránku. Ještě 26. srpna 2026, tedy třináct dní před jmenováním Mestan, klub oficiálně oznámil jako nového trenéra Emraha Kayu. Podle místního serveru Turgutlu Yankı Kaya skončil po telefonu a následně veřejně prohlásil, že byl „diskreditován“ a vystavován „zastrašovací politice“.
Mestan tedy nepřichází do klidného prostředí s jasnou vizí, ale do klubu, který za dva týdny vystřídal dva trenéry a jde do sezony po sestupu. To je zásadní kontext: její legitimitu nepotvrdí virální čísla ani symbolika prvního kroku, ale výsledky na hřišti. A ty přijdou rychle, amatérská sezona nečeká.
Ženy na lavičce mužů: výjimka, ne trend
Mestan není úplně první ženou, která stanula u mužského fotbalového týmu. V červenci 2023 Forest Green Rovers v Anglii jmenovali Hannah Dingley dočasnou hlavní trenérkou, klub to sám označil za historický precedens v anglickém mužském profesionálním fotbale. V dubnu 2026 převzala Marie-Louise Eta Union Berlín a Bundesliga ji popsala jako první ženu v čele mužského týmu v některé z top pěti evropských lig. Eta převzala tým ve 34 letech, o dvanáct let starší než Mestan.
V Česku je situace ještě konzervativnější. Jitka Klimková sice už v roce 2010 jako první Češka získala nejvyšší licenci UEFA Pro, která formálně opravňuje k vedení mužské ligy i reprezentace. Prakticky ale podle iDNES v dubnu 2026 nebyla v české první ani druhé lize ani jediná žena v roli asistentky trenéra, natož hlavní trenérky.
Společný jmenovatel všech dosavadních průlomů? Šlo o výjimečné, často dočasné situace. Systémová změna zatím nikde nenastala.
Virál a realita: jedno nevylučuje druhé
Reakce na jmenování jsou podle slov Mestan i prezidenta Gençtürka ostře polarizované, od podpory po urážky a výhrůžky. Přímé citace hráčů z kabiny veřejně dostupné nejsou; existuje jen tvrzení Mestan, že mužstvo je dobře nastavené a chce pracovat přes respekt a jasná pravidla.
Podle nás je síla tohoto příběhu právě v jeho dvojznačnosti. Jmenování dvaadvacetileté ženy hlavní trenérkou mužského týmu je skutečný historický krok, a zároveň marketingově geniální tah pro klub, který by se jinak do žádného titulku nedostal. Jedno nevylučuje druhé. Pokud Mestan vydrží a výsledkově obstojí, bude mít případ větší dopad než samotný virál. Pokud se projekt rychle rozpadne, poslouží spíš těm, kteří podobné kroky odmítají.
Sezona v Manisa Süper Amatör Lig začíná co nevidět. Tam se ukáže, jestli Turgutluspor vsadil na odvahu, nebo na algoritmus.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle