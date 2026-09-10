Královna čtyřher Siniaková je ve finále US Open 2026. Může jako první v historii dosáhnout na metu, která nemá obdoby

V pátek 11. září 2026 v 18:00 středoevropského letního času vstoupí česká deblová světová jednička na Arthur Ashe Stadium k finále US Open po boku Američanky Taylor Townsendové. Pokud vyhrají, stanou se prvním ženským párem, který společně ovládne všechny čtyři grandslamy, aniž by k tomu potřeboval víc než dva roky. Siniaková přitom kariérní Golden Slam ve čtyřhře, tedy všechny čtyři grandslamy plus olympijské zlato, už vlastní. Získala ho v září 2022 s Barborou Krejčíkovou. Jenže to, co se odehrává teď, je jiná kapitola. Kapitola, v níž totéž buduje s úplně jinou spoluhráčkou.
Zpráva, která přišla po zranění
Příběh dvojice Siniaková/Townsendová začal neplánovaně. Když se Siniakové před Wimbledonem 2024 zranila dosavadní parťačka, česká deblistka sáhla po telefonu a napsala Townsendové, levačce z Atlanty, kterou do té doby potkávala hlavně na opačné straně sítě. Společný trénink? Prakticky žádný. Přesto spolu na Wimbledonu 2024 rovnou zvítězily.
Následoval Australian Open 2025. Pak Roland Garros 2026. Ke třem grandslamovým titulům přidaly čtyři triumfy na turnajích WTA 1000. Před US Open 2026 jim k týmovému kariérnímu Grand Slamu chyběl jediný kousek: titul v New Yorku. A do finále došly bez ztráty setu.
Pět kol, nula ztracených setů
Cesta turnajem vypadala jako demonstrace síly:
|Kolo
|Soupeřky
|Skóre
|1. kolo
|Brantmeierová / Broadusová
|6-2, 6-4
|2. kolo
|Wangová / Xuová
|6-3, 6-4
|3. kolo
|Hunterová / Krawczyková
|7-6(4), 6-4
|Čtvrtfinále
|Bucsaová / Melicharová-Martinezová
|6-4, 6-2
|Semifinále
|Mertensová / Šnajderová
|6-0, 7-6(8)
Jediný moment napětí přišel v semifinálovém tiebreaku, kde nasazené trojky Mertensová a Šnajderová odvrátily dva mečboly, než Siniaková s Townsendovou utkání uzavřely poměrem 10:8. Zbytek turnaje? Chirurgická přesnost. Kombinace Siniakové pravačky a Townsendové levačky je pro soupeřky mimořádně nepříjemná: obě hrají z forhendu na středu kurtu, čímž eliminují slabší bekhendovou stranu, a servírují z výhodných úhlů na obou stranách.
Co přesně je ve hře, a co už Siniaková má
Tady je důležité rozlišovat. Siniaková osobně kariérní Golden Slam ve čtyřhře drží od září 2022, kdy s Krejčíkovou ovládly právě US Open. Tehdy se staly teprve druhým ženským deblovým párem v historii, který tuto metu zkompletoval, po sestrách Sereně a Venus Williamsových, které to dokázaly už v roce 2001.
Co je nové: žádná hráčka v otevřené éře nedokázala projít kompletním grandslamovým cyklem ve čtyřhře se dvěma různými partnerkami. Siniaková má s Krejčíkovou Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open i olympijské zlato z Tokia. S Townsendovou drží Wimbledon, Australian Open a Roland Garros. Chybí US Open. Páteční finále je tedy o tom, zda česká jednička dopíše příběh, který nemá v ženském deblu precedens: týmový kariérní Grand Slam s druhou spoluhráčkou.
Celková bilance Siniakové ve čtyřhře na grandslamech? 151 výher, 37 porážek, 11 titulů. Čísla, která v aktivním ženském tenisu nemají konkurenci.
Soupeřky nejsou do počtu
Na druhé straně sítě budou stát domácí Ashlyn Kruegerová a Robin Montgomeryová. Nenasazená dvojice s divokou kartou, která ale rozhodně nepřijela jen sbírat zkušenosti. Obě jsou bývalé juniorské šampionky US Open z roku 2021, letos se znovu spojily a v semifinále vyřadily nasazené dvojky Dabrowskou a Stefaniovou v dramatickém třísetovém zápase zakončeném tiebrekem 7-6(8). Domácí publikum je žene a atmosféra Arthur Ashe Stadia bude jednoznačně na jejich straně.
Siniaková to ale zná. Na US Open hrála deblové finále už v letech 2017, 2022 a 2025. A po čtvrtfinálovém vítězství letošního ročníku řekla: „Tenhle titul by pro nás znamenal hodně. S Taylor uděláme cokoliv, abychom ho získaly.“ Žádné velké fráze o historii. Žádná nervozita. Rutina hráčky, která ví, co umí.
Kde finále sledovat
Ženské deblové finále US Open 2026 je na programu v pátek 11. září od 18:00 SELČ. V Česku drží vysílací práva Eurosport, online je dostupný v rámci sportovního rozšíření platformy Max. Pořadatel upozorňuje, že časový program se může změnit.
Siniaková stojí před branami něčeho, co žádná deblistka před ní nezvládla: podruhé v kariéře projít všemi grandslamy, tentokrát s jinou parťačkou. Není to její první Golden Slam. Je to něco vzácnějšího, důkaz, že její deblová dominance není závislá na jedné spoluhráčce, ale na ní samotné.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář