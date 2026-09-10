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Brněnští vědci vyvinuli vlákna proti akné, tvoří se jako cukrová vata

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Vědci z brněnského výzkumného centra CEITEC VUT vyvinuli materiál, který by mohl výrazně zlepšit léčbu akné. Jde o mikrovlákna z acetátu celulózy obohacená o…
akne plet

akne plet

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