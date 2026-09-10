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Etiopské vodopády Tis Abay vytváří mlhu viditelnou z kilometrů. Za aerosolem stojí bazaltový práh starý miliony let

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Skotský cestovatel James Bruce dorazil k vodopádům v 18. století a zapsal si, že pohled na ně se z paměti nevytrácí.
Etiopské vodopády Tis Abay vytváří mlhu viditelnou z kilometrů. Za aerosolem stojí bazaltový práh starý miliony let

Etiopské vodopády Tis Abay vytváří mlhu viditelnou z kilometrů. Za aerosolem stojí bazaltový práh starý miliony let

Zdroj: Foto: Marku1988 / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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