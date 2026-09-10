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Polský žurek se smetanou, klobásou a vajíčkem je rychlá verze tradiční polévky bez kvásku

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Ochutnejte skvělý polský žůrek se smetanou, klobásou a vajíčkem bez zdlouhavého kvašení! Poctivou sladkokyselou polévku pro 4 osoby uvaříte snadno za 35 minut.
Obrázek k receptu na žůrek

Obrázek k receptu na žůrek

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na žůrek
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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