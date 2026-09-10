Polský žurek se smetanou, klobásou a vajíčkem je rychlá verze tradiční polévky bez kvásku

Pokud máte rádi vydatné
sladkokyselé na způsob polévky krkonošského kysela nebo , polský žurek si zaručeně zamilujete. V Polsku je tato hustá polévka naprostou ikonou svátečního i všedního stolu a jihočeské kulajdy tradičně se připravuje ze žitného kvásku. Nemusíte se ale vůbec bát, pokud kvásek zrovna nemáte po ruce nebo s ním neumíte pracovat. I bez něj se dá uvařit neuvěřitelně poctivá, jemná a voňavá verze, která pohladí po duši a zasytí celou rodinu.
Kombinace
orestované , kořenové zeleniny, jemné smetany a klobásky vajíčka natvrdo vytváří dokonalou souhru chutí.
Můj tip zní: Pokud chcete polévce dodal ještě hlubší kyselost a lehký kvašený nádech i bez žitného kvásku, přimíchejte ke smetaně kelímek zakysané smetany nebo do hrnce přidejte pár lžic šťávy z poctivého kysaného zelí. Recept na rychlý polský žurek bez kvásku
Celkový čas přípravy a vaření: 35 minut Ingredience potřebné k přípravě 1 velká cibule 2 kvalitní klobásy (např. bílá klobása nebo uzená klobása) 4 střední brambory 2 mrkve 1,5 l masového vývaru (nebo vody) 200 ml smetany ke šlehání (nebo zakysané smetany) 4 vejce uvařená natvrdo 3 stroužky česneku 2 bobkové listy 1 lžíce sušené majoránky 2 lžíce octa (dle chuti) 1 lžička cukru 1 lžička soli 0,5 lžičky mletého černého pepře 2 lžíce sádla (nebo oleje na restování) 1 hrst čerstvé petrželky (na ozdobu) Postup při přípravě žurku podle polské receptury
1. V hrnci rozpalte
2 lžíce sádla, přidejte 1 jemně nakrájenou cibuli a orestujte ji dosklovata přibližně 3 minuty.
2. K cibuli přidejte
2 celé klobásy, 4 brambory nakrájené na kostky a 2 mrkve nakrájené na kolečka a vše společně zlehka opékejte 3 minuty.
3. Základ polévky zalijte
1,5 l masového vývaru, přidejte 2 bobkové listy, 1 lžičku soli a přiveďte k varu.
4. Hrnec přikryjte pokličkou a vařte na mírném ohni přibližně
20 minut, dokud brambory a mrkev zcela nezměknou.
5. Z uvařeného základu opatrně vyjměte
2 celé klobásy, nakrájejte je na tenká kolečka a vraťte zpět do hrnce.
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6. V misce rozmíchejte
200 ml smetany s trochou teplé polévky, vlijte ji do hrnce a za stálého míchání nechte prohřát přibližně 2 minuty.
7. Do polévky přidejte
3 prolisované stroužky česneku, 1 lžíci sušené majoránky rozetřené v dlaních, 2 lžíce octa a lžičku cukru.
8. Uvařená
4 vejce natvrdo nakrájejte na měsíčky nebo kostičky a vložte je přímo do polévky nebo rozdělte na talíře.
9. Polévku podle chuti dosolte, opepřete a před podáváním posypte
1 hrstí čerstvé nasekané petrželky. Foto: Cooky.cz, polévka plná všeho dobrého Tipy redakce: Kvalitní klobása s vysokým podílem masa dodá polévce správný šmrnc a poctivou uzenou chuť i bez dlouhého tažení. Rozetření majoránky mezi dlaněmi před přidáním do hrnce uvolní její esenciální oleje a znásobí aroma celého pokrmu. Vyvážení sladkokyselé chuti pomocí octa a cukru dolaďujte postupně po malých dávkách podle vlastní preference. Použití zakysané smetany namísto sladké smetany dodá polévce přirozenou navinulost, která skvěle nahradí chybějící chlebový kvásek. Vajíčka přidaná až na talíř zůstanou krásně pevná a nezakalí krémový vzhled polévky při opětovném ohřívání.
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