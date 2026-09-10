Svitolinová otevřela moderní sportovní centrum v Kyjevě, dnes z něj zbývají trosky

Sedm krytých kurtů, přes 2 300 metrů čtverečních v opraveném hangáru bývalé továrny Tetra Pak, lounge, šatny, concept store. Když Svitolinová a její spoluzakladatel, bývalý tenista Serhij Stachovskyj, 4. května 2026 přestřihli pásku SVITO Padel Clubu, mluvili o tom, že padel je sport s nízkým vstupním prahem, který může v Kyjevě během války vytvářet něco, co město zoufale potřebuje: normálnost. Při plném provozu klub počítal s kapacitou kolem 450 lidí denně. O čtyři měsíce později z nových kurtů zůstaly trosky po tlakové vlně.
Noc, která zasáhla padesát objektů
Ruský kombinovaný útok na Kyjev v noci z 7. na 8. září 2026 nebyl namířený na jeden klub ani na jednu čtvrť. Podle oficiální zprávy ukrajinského ministerstva vnitra bylo poškozeno více než padesát objektů v několika městských částech. Podil, kde SVITO sídlil v areálu GARAGE na Mežyhirské 82, byl jednou z nich.
Samotný klub nebyl zasažen přímo. Tlakovou vlnu způsobil zásah sousedního potravinářského provozu. Výsledek byl ale stejně devastující: nově dovezené kurty, vnitřní infrastruktura, zázemí pro hráče. Všechno poškozené. Podle kyjevské policie si celý noční útok vyžádal tři mrtvé a 26 zraněných napříč městem. V klubu v tu dobu naštěstí nikdo nebyl.
Čtyři měsíce normálnosti
Otevření SVITO Padel Clubu předcházely předotevírací akce už na začátku dubna 2026. Svitolinová a Stachovskyj projekt nerámovali jako luxusní podnik pro elitu, šlo o městský klub s ambicí zpřístupnit raketový sport širší komunitě. Sedm kurtů na 1 800 metrech čtverečních herní plochy, dalších 549 metrů společných prostor. Padel, který v západní Evropě a Latinské Amerikě zažívá boom, měl v Kyjevě dostat moderní domov.
A dostal ho. Na čtyři měsíce.
Právě ten kontrast mezi energií, kterou zakladatelé do projektu vložili, a rychlostí, s jakou ho válka sebrala, dělá z příběhu SVITO víc než zprávu o jednom poškozeném objektu. Je to ilustrace toho, co válka dělá s každým pokusem o budování. Nejen s mosty a elektrárnami, ale i s místy, kde se lidé potkávají, sportují, žijí.
„Dnes se jedním z nich stal i můj klub“
Svitolinová zareagovala ještě 8. září na Instagramu. Škodu na vlastním klubu zasadila do čísel, která mluví sama za sebe: od začátku plnohodnotné invaze zahynulo 776 ukrajinských sportovců a sportovních funkcionářů, 942 sportovních objektů bylo poškozeno nebo zničeno. „Dnes se jedním z nich stal i můj klub,“ napsala a vyzvala mezinárodní partnery ke konkrétním činům na podporu ukrajinského sportu.
Nebyla to pro ni první konfrontace s válkou v osobní rovině. V rozhovoru pro WTA z května 2026 popisovala, jak hraje turnaje s vědomím, že doma probíhají útoky na její rodinu a přátele. Po invazi v únoru 2022 řešila v těhotenství, jak dostat rodiče do bezpečí. SVITO Padel Club měl být něčím opačným, důkazem, že se dá i uprostřed války něco vybudovat. Teď se stal důkazem, že válka si vybírá daň bez ohledu na to, kdo staví.
Obnova bez harmonogramu
Klub ještě v den útoku komunikoval, že pracuje na vyhodnocení škod a plánuje obnovu. Žádný termín ani rozpočet ale nezveřejnil. Projekt není prohlášený za definitivně ztracený, ale ani za rychle opravitelný.
Svitolinová a Stachovskyj mezitím mají i další infrastrukturu, která funguje mimo zasažený Kyjev. Jejich společný juniorský tenisový tour disponuje v roce 2026 grantovým fondem 1 250 000 hřiven, nadace Svitolinové provozuje program sportovní diplomacie s odhadovaným globálním dosahem 105 milionů impresí a jen tři týdny před útokem skončil tenisový kemp pro dvacet dětí do dvanácti let ve Lvově. Zázemí pro mládež existuje. Ale kyjevský klub, který měl být jeho vlajkovou lodí, teď stojí prázdný.
Hangár na Mežyhirské 82 čeká na opravu. Válka na ni nečeká.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář