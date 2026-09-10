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Sisi po atentátu sama došla 100 metrů na loď. Nikdo netušil, že za pár minut zemře

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Smrt rakouské císařovny Sisi v ulicích Ženevy dodnes přitahuje pozornost. Setkání s italským radikálem odhalilo zranitelnost panovnice bez ochranky.
Císařovna Sisi na snímku z roku 1867

Císařovna Sisi na snímku z roku 1867

Zdroj: FOTO:Emil Rabending, Public domain, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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