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Nedělní oběd bez zbytečné vědy: Hovězí a vepřové maso, dobrý základ a výsledek, který zasytí

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Když potřebuji udělat oběd, který zasytí a není s ním zbytečné divadlo, sahám po tomto vrstveném mase. Plátky se promažou hořčicí, proloží slaninou, cibulí a okurkami a v troubě se všechno krásně spojí do poctivého jídla, které chutná jak z nedělní kuchyně u maminky.
Obrázek k receptu s názvem Když nevím, co k nedělnímu obědu, vrstvené vepřové nebo hovězí maso vyhraje skoro vždy

Obrázek k receptu s názvem Když nevím, co k nedělnímu obědu, vrstvené vepřové nebo hovězí maso vyhraje skoro vždy

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Když nevím, co k nedělnímu obědu, vrstvené vepřové nebo hovězí maso vyhraje skoro vždy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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