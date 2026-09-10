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Když někdo řekne, že už nechce být na světě: co opravdu říct a čemu se raději vyhnout

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Někdy to přijde jako věta uprostřed úplně obyčejného večera: „Já už fakt nechci být." První instinkt bývá uklidňovat, hledat řešení nebo rychle vysvětlit, proč přece má pro co žít.
Když někdo řekne, že už nechce být na světě: co opravdu říct a čemu se raději vyhnout

Když někdo řekne, že už nechce být na světě: co opravdu říct a čemu se raději vyhnout

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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