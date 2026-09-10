Hrál za Liverpool a v LaLize, teď shání práci přes LinkedIn. Bývalý anglický reprezentant přidal i video se svými momenty

Příspěvek je strohý, bez příkras a bez agentského lesku. Záložník, kterému je dnes 28 let, v něm vypíše své předchozí kluby, pozice, na kterých umí hrát, a zakončí výzvou: „Všechny dotazy vítány.“ Žádné motivační fráze, žádné videopozdravy fanouškům. Jen profesní profil člověka, který hledá práci, a náhodou ji hledá na hřišti.
Z Kloppovy šatny na LinkedIn
V září 2016 uvedl Jürgen Klopp osmnáctiletého Ejariu do prvního soutěžního zápasu za Liverpool. Tehdy to vypadalo jako začátek příběhu, který se píše sám. O rok později zvedl Ejaria nad hlavu trofej z mistrovství světa hráčů do dvaceti let v Jižní Koreji; Anglie tehdy turnaj vyhrála poprvé od roku 1993.
Jenže z liverpoolské etapy nakonec zbylo pouhých osm soutěžních startů za A-tým. Následovala hostování v Sunderlandu a Rangers, přičemž skotská epizoda skončila předčasně; Liverpool potvrdil návrat po dohodě klubů, hráče a rodiny, aniž by kdokoli veřejně vysvětlil proč. Nejstabilnější období přišlo v Readingu, kam v létě 2020 přestoupil natrvalo. Pak Španělsko: Real Oviedo ho v srpnu 2025 představil jako posilu pro LaLigu. Ale i tam se vytížení smrsklo na zhruba osm ligových startů a sezonu zakončil sestup.
Co přesně nabízí
Ejariův příspěvek na LinkedInu čte jako inzerát na pracovním portálu. Sám sebe označuje za volného hráče a uvádí:
- Primární pozice: střední záložník (role 6, 8 i 10)
- Sekundární pozice: levé křídlo
- Status: volný hráč, k dispozici okamžitě
- Kontakt: soukromá zpráva na LinkedIn
K příspěvku přiložil video; podle serveru Infobae jde o sestřih akcí ze španělské ligy včetně momentu proti Atléticu Madrid. Žádné PR studio, žádný grafický balíček. Prostá nabídka, která říká: tady jsem, tohle umím, ozvěte se.
Reakce: od LinkedInu po Grimsby Town
Pod příspěvkem se ke středečnímu ránu nashromáždilo 146 komentářů. Reagoval dokonce oficiální účet LinkedInu, který Ejariovi popřál štěstí při hledání dalšího angažmá. Mezi komentáři se objevily fanouškovské „náborové“ výzvy; někteří tagují FC Zürich, jiní Grimsby Town. Potvrzenou veřejnou reakci konkrétního profesionálního klubu se nám ale zatím nepodařilo dohledat.
Proč zrovna LinkedIn? Ejaria to nikde nevysvětluje. Podle nás jde o pragmatický krok: jako volný hráč nepotřebuje souhlas žádného klubu, může jednat přímo a veřejný příspěvek na síti s 900 miliony uživatelů mu zajistí viditelnost, jakou by mu běžný agent nemusel doručit. Formát je přitom totožný s tím, co na LinkedInu denně dělají tisíce lidí hledajících práci v korporátu, jen místo Excelu a Salesforce uvádí pozici šestky a osmičky.
Talent, který se nikdy úplně neprosadil
Ejariův příběh není o dramatickém pádu. Je o talentu, který se na každé zastávce rozjel, ale nikde nezakotvil dost dlouho na to, aby se z něj stala opora. Liverpool ho pustil po čtyřech letech a třech hostováních. Reading mu dal prostor, ale sám se potýkal s finančními problémy. Oviedo ho přivedlo na dvouletou smlouvu, jenže po sestupu a omezeném vytížení se cesty rozešly.
Důležité zpřesnění: Ejaria nikdy nenastoupil za seniorskou reprezentaci Anglie. Jeho mezinárodní kariéra se odehrávala v mládežnických výběrech; první nominaci do anglické U20 dostal v září 2016, vrcholem byl titul mistra světa U20. To je pořád víc, než čeho dosáhne naprostá většina profesionálních fotbalistů. Ale není to totéž co reprezentační kariéra, kterou si člověk spojí s Wembley a hymnou před zápasem.
Osmadvacetiletý záložník teď čeká, jestli mu někdo napíše soukromou zprávu. V profesionálním fotbale, kde se transfery domlouvají přes agenty, právníky a sportovní ředitele, je veřejný LinkedIn inzerát něco mezi provokací a prostou upřímností. Ejaria zvolil tu druhou variantu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle