De Paul se pustil do Lewandowského a vytáhl argument mistra světa. Polák reagoval jediným gestem

Šestaosmdesátá minuta, stav 1:1, Soldier Field v Chicagu praskající ve švech. Robert Lewandowski se dostane do strkanice s obráncem Interu Miami Ianem Frayem, a než stihne rozhodčí situaci zklidnit, vklíní se mezi ně Rodrigo De Paul. Ne jako mírotvůrce. Podle televizních záběrů, které během hodin obletěly sociální sítě, argentinský záložník Lewandowskému vmetl do tváře větu, která se od té doby cituje v desítkách redakcí: „Kdo jsi, blázne? Já vyhrál dvě Copa América a mistrovství světa. A ty?“
Co přesně De Paul řekl
Oficiální audiozáznam z mikrofonu rozhodčího veřejně neexistuje. Citace pochází z televizních klipů šířených přes ESPN Deportes a Apple TV, na jejichž přepisu se shodují El País, TyC Sports i Cadena SER. Peruánský server América Deportes doplňuje ještě úvodní větu ve smyslu „Co ti je? Tady jsem já,“ než De Paul přešel k hlavnímu úderu, výčtu reprezentačních trofejí.
Osvědčený recept: Mundial jako zbraň
V lednu 2024, ještě v dresu Atlética Madrid, De Paul použil prakticky totožnou hlášku proti Viníciovi Júniorovi z Realu Madrid. Podle záznamu, který tehdy zveřejnil FOX Sports, brazilskému křídelníkovi řekl: „Já vyhrál Mundial a ty ne.“ Dvě Copa América (2021, 2024) a katarský titul mistra světa, to je De Paulův symbolický kapitál, který vytahuje pokaždé, když se na hřišti přiostří.
Nejde tedy o impulzivní výkřik v zápalu boje. Je to promyšlená provokace, kterou argentinský záložník opakovaně nasazuje proti hvězdám, jež reprezentační zlato nemají. Lewandowski, držitel individuálních rekordů a ligových titulů, ale nikdy ne šampion s polskou reprezentací, do tohoto vzorce zapadá dokonale.
Lewandowského odpověď bez jediného slova
Polský útočník, který od léta 2026 obléká dres Chicago Fire, protiurážkou nereagoval. Podle popisu América Deportes se nejdřív rozesmál. Polská Interia pak popisuje gesto, kterým Lewandowski rukou naznačil pohyb mluvících úst, jako by říkal: „Mluv si, kolik chceš.“ Žádný expert na řeč těla to veřejně nerozebíral, ale mediální čtení je jednotné: nenechal se rozhodit.
Paradoxně právě tím mohl z celé situace vyjít lépe. De Paul získal virální moment, Lewandowski si uchoval klid. Ani jeden z hráčů za incident nedostal žlutou kartu a v oficiálním statusovém reportu MLS pro další kolo 13. září nefiguruje žádný z nich jako suspendovaný.
Kontext zápasu: rekordní návštěva, remíza a vyhrocený závěr
Středeční duel 9. září 2026 sledovalo na Soldier Field 63 094 diváků, klubový rekord Chicaga. Lewandowski otevřel skóre v 10. minutě, Casemiro za Inter Miami vyrovnal ve 48. Zápas skončil 1:1 a sportovně by zapadl do statistik jako jedna z mnoha remíz základní části MLS.
Jenže potyčka v 86. minutě z něj udělala nejsdílenější moment celého kola. Bezprostředně po zápase se k incidentu veřejně nevyjádřil ani De Paul, ani Lewandowski. Pravidla MLS přitom umožňují disciplinární komisi řešit urážlivý jazyk i hromadné konfrontace dodatečně, zatím k tomu ale nedošlo.
De Paulův Mundial zůstává nabitou zbraní. Otázka je, komu ji příště namíří do obličeje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner