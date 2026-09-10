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Prachař chtěl už v první SuperStar získat lukrativní práci. Tehdy ale tvrdě narazil

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Jakub Prachař je jednou z výrazných tváří nové SuperStar, jeho spojení s pěveckou soutěží je ale mnohem starší, než by se mohlo zdát. Už při přípravách vůbec první české řady se totiž ucházel o místo moderátora. Tehdy neuspěl, po více než dvou desetiletích se však do projektu vrátil v úplně jiné roli.
Prachař chtěl už v první SuperStar získat lukrativní práci. Tehdy ale tvrdě narazil

Prachař chtěl už v první SuperStar získat lukrativní práci. Tehdy ale tvrdě narazil

Zdroj: nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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