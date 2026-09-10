Holky z porcelánu točil Herz za trest. Dagmar Havlová obětovala vlasy a cenzoři škrtali scény

Komedie Holky z porcelánu baví diváky svou bezprostředností a nahlédnutím do života skladnic v jedné obyčejné továrně. Režisér Juraj Herz dostal za úkol natočit film z pracovního prostředí a podařilo se mu vybudovat dílo s velmi silným ženským obsazením. Úsměvné počítání talířů a hledání životní lásky navíc provázela celá řada nestandardních situací za kamerou. Dlouhá inventura a milostné strasti
Děj se točí kolem vleklé předávací inventury ve velkém skladu porcelánky. Hlavní vedoucí Světla Janíková v podání rázné
hrozí výpovědí a vyžaduje přepočítání veškerého zboží do posledního kusu. Dohled nad zdlouhavou evidencí statisíců talířů přebírá pedantský předseda komise Rybička, kterého bravurně ztvárnil Mnislav Hofmann. Míly Myslíkové
Mezi stohy nádobí se prolínají obyčejné osudy několika zcela odlišných zaměstnankyň. Do kolektivu nastupuje teprve šestnáctiletá Maruška a s údivem zjišťuje, jak její starší kolegyně neustále řeší vztahy s muži.
Jířa vychovává dítě bez manžela a tatínka hledá podle barvy kravaty. Krásná Helena marně sní o kariéře zpěvačky, Věra se těší na svatbu se svým milým a zbrklá Dana se urputně snaží upoutat pozornost nesmělého koktajícího instalatéra Tomáška v podání Jana Hartla. Celou situaci ještě komplikuje fakt, že uvolněné vedoucí místo má brzy převzít bývalý manžel paní Světly Arnošt.
Reálné natáčení probíhalo v autentických prostorech závodu v Klášterci nad Ohří a městské pasáže tvůrci našli v Žatci. Interiéry sice nenabízely rozlehlé místo pro pohyb, kamera z nich ale vytěžila naprosté maximum.
Diváci si bezpochyby pamatují obrovské množství zničeného nádobí. Během akční scény chytání letících talířů se navíc odehrála drobná nehoda. Jeden z odhozených kusů zasáhl nečekaně dívku do hlavy zrovna ve chvíli, kdy se dívala stranou.
Změny v obsazení a nešťastný odstín vlasů
Juraj Herz se komediálnímu žánru do té doby vyhýbal. Snímek o pracující mládeži přijal jako nucenou podmínku pro zrušení tehdejšího profesního trestu za svou dřívější tvorbu. Tvůrčí tým vycházel z předlohy Jaromíry Kolárové nesoucí název Inventura u světlušek. Schvalovací komisi připadalo finální pojmenování Holky z porcelánu silně nevhodné, slovo holky vnímala jako hrubé a dlouho s jeho povolením otálela.
Holky z porcelánu: Marta Rašlová, Lenka Kořínková, Dagmar Havlová, Jelena Juklová, FOTO: Karel Ješátko / distr. FTV Prima
Casting přinesl skvělou příležitost pro neokoukané tváře. Studentku Dagmar Veškrnovou si režisér vyhlédl na obyčejné fotografii pro roli svobodné matky Heleny. Osobní setkání všechno změnilo a nadějná herečka získala díky přirozené komice postavu potřeštěné Dany. Kvůli práci ochotně obětovala své bohaté vlasy sahající do pasu. Kadeřníci se je pokusili zesvětlit na tmavou blond, chemická reakce ale vytvořila hodně výrazný zrzavý tón.
Zkušenější generaci ve filmu zastupovala kupříkladu vždy elegantní Marie Rosůlková jako důchodkyně Janinka. V roli syna vedoucí se objevil tehdejší brněnský motorkář Zdeněk Loveček, ze kterého se později po úspěšné emigraci do Ameriky stal vyhledávaný dokumentarista pod jménem Steve Lichtag.
Zásahy cenzorů a nálepka na celý život
Práce na place ubíhala obrovským tempem. Filmaři přicházeli vždy perfektně připravení a celou komedii zvládli natočit za fantastické čtyři týdny. Zpravidla se tehdy na Barrandově natáčelo i několik náročných měsíců. Hotový materiál ovšem musel bezpodmínečně projít přísným dohledem vedení. Kontrolorům silně vadila uvolněná atmosféra a lehká pikantnost některých momentů. Zobrazení dělnické třídy s nemanželskými dětmi chápali jako útok na společenskou morálku.
Z filmu musela nevratně zmizet scéna, ve které jedna ze skladnic komentuje narození miminka slovy o tom, že se musí hlídat především zdraví. Vadily i opakované letmé záběry na spodní prádlo či pobíhání v minisukních.
Obrovská popularita komedie, ve které pozorné oko diváka zaregistruje mimo jiné starý model vozu Trabant 601, přinesla některým aktérům určité obavy. Lenka Kořínková si po mnoha letech postěžovala na nepříjemné následky slávy. Postava naivní dívky jí podle jejích vlastních slov velmi ublížila a nechtěně ji na hodně dlouhou dobu profesně svázala.
Komedii Holky z porcelánu vysílá Prima MAX 10. září ve 20:00, reprízu diváci uvidí o den později v 16:20.
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