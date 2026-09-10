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Holky z porcelánu točil Herz za trest. Dagmar Havlová obětovala vlasy a cenzoři škrtali scény

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Komedie Holky z porcelánu vznikla v rekordním čase. Natáčení poznamenaly zásahy cenzorů, nepříjemná drobná zranění i zničené vlasy hlavní hvězdy.
Holky z porcelánu

Holky z porcelánu

Zdroj: FOTO:Karel Ješátko / distr. FTV Prima
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