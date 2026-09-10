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Lidské bestie: Ante Pavelić chtěl „čisté“ Chorvatsko. Jeho ustašovci vraždili Srby, Židy i Romy ve vlastních koncentračních táborech, které nacisté považovali za kruté

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Když německá a italská vojska na jaře 1941 rozbila Jugoslávii, dostal Ante Pavelić příležitost, na kterou čekal více než deset let. Z emigrantského radikála a vůdce malé teroristické organizace se během několika dní stal Poglavnikem, vůdcem nového Nezávislého státu Chorvatsko.
Lidské bestie: Ante Pavelić chtěl „čisté“ Chorvatsko. Jeho ustašovci vraždili Srby, Židy i Romy ve vlastních koncentračních táborech, které nacisté považovali za kruté

Lidské bestie: Ante Pavelić chtěl „čisté“ Chorvatsko. Jeho ustašovci vraždili Srby, Židy i Romy ve vlastních koncentračních táborech, které nacisté považovali za kruté

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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