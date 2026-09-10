Dynamo čeká jihočeské derby. V ČFL se představí na půdě PískuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dynamo čeká jihočeské derby. V ČFL se představí na půdě Písku
Město České Budějovice v následujících dnech zahájí údržbu travních ploch a zeleně. Kvůli letošnímu suchu...
V Jindřichově Hradci v letošních komunálních volbách znovu usiluje o mandát 23 z 27 současných zastupitelů....
Městská knihovna Tábor získala ocenění Bibliotheca inspirans 2026. Porota letos vyzdvihla celkem deset...
Velká změna čeká jednu z tradičních budějckých restaurací. Brio restaurant získalo čtyřletou koncesi na...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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