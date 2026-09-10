V pátek ve 20:20 zrušte plány: Nova nasazuje zbrusu novou českou rodinnou komedii plnou nečekaných zvratů

Problém je v tom, že se jeho plán totálně zvrtne. Místo klidu se u něj objeví celá rodina s úmyslem nemocného podpořit. A teď začíná pořádná jízda. Devadesát tři minut naprostého chaosu, falešných identit a situací, kdy nevíte, jestli se máte smát, nebo se bát, co přijde dál.
Eva Holubová a Jaroslav Dušek znovu spolu
Film Přání k narozeninám z roku 2022 natočila režisérka Marta Ferencová podle scénáře, na kterém spolupracovala s Adamem Dvořákem. V hlavních rolích září Eva Holubová jako autoritativní matka Lída a Jaroslav Dušek jako její manžel Arnošt. Tato herecká dvojice se potkává před kamerou už od osmdesátých let, kdy spolu hráli v Pražské 5.
Diváci si je však nejvíc pamatují z kultovních snímků Pelíšky a Pupendo. Jejich chemie funguje dokonale i po dvaceti letech. Zajímavé je, že Dušek se o roli dozvěděl na poslední chvíli a přijal ji navzdory časovým komplikacím. Po jejich boku září Veronika Khek Kubařová, Tomáš Klus, Igor Orozovič, Jaroslav Plesl, Matěj Hádek, Simona Babčáková a David Švehlík.
Když se herci smáli tak moc, že nemohli natáčet
Natáčení provázely momenty, na které tvůrci jen tak nezapomenou. Režisérka Marta Ferencová trvala na klasických čtených zkouškách, což je v české kinematografii spíš výjimka. Jenže herci se během nich smáli tak intenzivně, že na place panovala obava, jestli vůbec dokážou scény natočit bez neustálého přerušování.
Další pikantnost se týká lokací. Film se natáčel v Praze, Brně, Klánovicích, Tursku, Líšnici, Pikovicích i na zřícenině Zbořený Kostelec. V postprodukci z nich filmaři poskládali jedno fiktivní město. Pozorný divák si všimne, že postavy vystoupí před brněnskou nemocnicí u sv. Anny a vzápětí autem projíždějí středními Čechami. Geografický podfuk, který dokonale funguje.
Obrovský úspěch v kinech i na televizních obrazovkách
Snímek natočený s rozpočtem 26 milionů korun se stal mimořádným ekonomickým úspěchem. V kinech přilákal 270 417 diváků a vygeneroval tržby přes 31 milionů korun. Na rozdíl od většiny českých filmů se tak nejen zaplatil, ale stal se vysoce ziskovým projektem.
Úspěch pokračoval i na televizních obrazovkách. Při premiéře na TV Nova v březnu 2024 sledovalo film neuvěřitelných 807 tisíc diváků starších 15 let, což znamenalo podíl 26,17 % a jasné vítězství v pátečním hlavním vysílacím čase.
Pátek večer patří rodinné komedii
Jestliže si chcete po náročném týdnu dopřát nenáročnou zábavu, na film Přání k narozeninám se můžete těšit už v pátek 11. září 2026 od 20:20 na TV Nova. Připravte si pohodlné místo na gauči a užijte si večer plný humoru, rodinných tajemství a situací, které se mohou vymknout kontrole během několika minut. Protože někdy stačí jedna malá lež a z obyčejné oslavy je pořádná rodinná katastrofa.
Pokud vás film zaujme, máte se na co těšit. V březnu 2026 tvůrci uvedli do kin volné pokračování s názvem Přání k narozeninám: Křtiny. Takže si můžete být jisti, že tahle rodinná sága ještě zdaleka nekončí. Druhý díl můžete sledovat na streamovacích platformách.
Zdroje článku: prazsky-magazin.cz, csfd.cz, kinotip2.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá