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V pátek ve 20:20 zrušte plány: Nova nasazuje zbrusu novou českou rodinnou komedii plnou nečekaných zvratů

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Pátek je den, kdy chcete jen vypnout, zapomenout na pracovní starosti a užít si klid. Jenže co když vás čeká rodinná oslava a vy máte tajemství, které nesmí nikdo odhalit? Přesně v takové situaci se ocitne hrdina zítřejšího večera. Zvolí nejjednodušší cestu – předstírá nemoc.
V pátek ve 20:20 zrušte plány: Nova nasazuje zbrusu novou českou rodinnou komedii plnou nečekaných zvratů

V pátek ve 20:20 zrušte plány: Nova nasazuje zbrusu novou českou rodinnou komedii plnou nečekaných zvratů

Zdroj: Archiv TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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