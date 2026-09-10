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Půlhodina zdarma a platba kartou. Krnov mění systém parkování

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Krnovská radnice nakoupila nové parkovací automaty, které řidičům nově umožní platbu parkovného kartou. Naopak se ruší platby pomocí SMS. Novinkou je také první půlhodina parkování zdarma pro všechny řidiče. Dosud měli tuto výhodu pouze ti, kteří poplatek za parkování platili prostřednictvím aplikace.
Půlhodina zdarma a platba kartou. Krnov mění systém parkování

Půlhodina zdarma a platba kartou. Krnov mění systém parkování

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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