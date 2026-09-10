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Madring je záludná trať plná vln a slepých zatáček

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Pierre Gasly očekává, že se při premiérové Velké ceně Španělska na novém okruhu Madring objeví červená vlajka. Francouz přirovnává náročnou trať k Monaku a předpovídá chaotický víkend plný nebezpečných situací.
Madring

Madring

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