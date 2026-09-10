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Dva odsouzení se pokusili o útěk z věznice v Kynšperku

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Dennívýzva
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K pokusu o útěk došlo ve věznici v Kynšperku nad Ohří. Incident se stal při odvádění skupiny odsouzených ze zdravotnického zařízení v areálu věznice.
Dva odsouzení se pokusili o útěk z věznice v Kynšperku

Dva odsouzení se pokusili o útěk z věznice v Kynšperku

Zdroj: Vězeňská služba ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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