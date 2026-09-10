Vědci přepisují dějiny. Pravěcí lovci cumlali psychoaktivní ořechy už před 25 tisíci lety

Záhadné vrypy v pravěkém chrupu
Když vědci zkoumali zuby dvou pravěkých lovců z indonéského ostrova Sulawesi, narazili na něco velmi neobvyklého. V chrupu obou jedinců se táhly hluboké podélné rýhy, jaké normální opotřebení ani strava nevytvoří. Starší z nálezů pochází z období před 25 000 až 16 000 lety – tedy z vrcholu poslední doby ledové. Mladší kostra je datována do rozmezí 7 600 až 6 300 let před moderní dobou.
Co mohlo způsobit tak specifické poškození? Odpověď vědce překvapila: nebyla to nemoc ani úraz. Tyto charakteristické stopy vznikly pravidelným cumláním tvrdých semen – konkrétně plodů palmy arekové, známé také jako betelová palma.
Přírodní analgetikum proti nesnesitelné bolesti
Arekový ořech obsahuje psychoaktivní alkaloidy, které při styku se slinami uvolňují látky působící na nervový systém. Zatímco dnes lidé betel žvýkají s přídavkem hašeného vápna pro povzbuzující efekt podobný kofeinu, pravěcí obyvatelé Sulawesi ho používali zcela jinak.
Celé semeno drželi po dlouhou dobu v ústech a pomalu ho cucali. Tento způsob konzumace fungoval jako lokální anestetikum – tlumil bolest v dásních a zubech. Vědci se domnívají, že lovci sahali po tomto přírodním léku především kvůli chronickým problémům s chrupem, které v době bez zubní péče musely být nesnesitelné.
Studie publikovaná 9. září 2026 v prestižním časopise Science Advances tak posouvá nejstarší důkaz pravidelného užívání psychoaktivních látek o tisíce let hlouběji do minulosti, než se dosud uvádělo.
Od pravěké úlevy k celosvětové závislosti
Dnes je arekový ořech čtvrtou nejužívanější psychoaktivní látkou planety – hned po alkoholu, kofeinu a nikotinu. Pravidelně ho žvýká až desetina lidské populace, především v jihovýchodní Asii a na tichomořských ostrovech.
Zatímco naši předkové hledali v betelu úlevu od bolesti, moderní konzumenti si oblíbili jeho stimulační účinky. Paradoxně tak tisíciletá tradice, která začala jako primitivní forma analgezie, přerostla v masový návyk s vážnými zdravotními důsledky – dlouhodobé žvýkání betelu totiž výrazně zvyšuje riziko rakoviny dutiny ústní.
Rýhy v pravěkých zubech tak vypovídají nejen o vynalézavosti našich předků v boji s bolestí, ale také o tom, jak hluboce je touha po změně vědomí v lidské historii zakořeněna.
Zdroje článku: theguardian.com, nytimes.com, sciencedaily.com, livescience.com, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová