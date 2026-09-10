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Vědci přepisují dějiny. Pravěcí lovci cumlali psychoaktivní ořechy už před 25 tisíci lety

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Zuby vykopané v indonéských jeskyních odhalily překvapivý zvyk z doby ledové. Hluboké rýhy v chrupu prozradily, že naši předkové sahali po přírodním narkotiku mnohem dřív, než si kdokoli myslel.
Vědci přepisují dějiny. Pravěcí lovci cumlali psychoaktivní ořechy už před 25 tisíci lety

Vědci přepisují dějiny. Pravěcí lovci cumlali psychoaktivní ořechy už před 25 tisíci lety

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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