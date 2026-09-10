Love Island 3. díl: Polibky na skluzavce zamotaly vztahy ve vile. Večer pak Mates rozbil jeden z dosavadních párů

Love Island - 3. epizoda, FOTO: distr. TV Nova Love Island - 3. epizoda, FOTO: distr. TV Nova Love Island - 3. epizoda, FOTO: distr. TV Nova Love Island - 3. epizoda, FOTO: distr. TV Nova Love Island - 3. epizoda, FOTO: distr. TV Nova Love Island - 3. epizoda, FOTO: distr. TV Nova Love Island - 3. epizoda, FOTO: distr. TV Nova Love Island - 3. epizoda, FOTO: distr. TV Nova
V reality show Love Island proběhlo první večerní párování u ohniště a přineslo zajímavý zvrat. Nový účastník Mates výrazně zasáhl do dosavadních vztahů a svým výběrem rozbil zavedenou dvojici. Ostatní soutěžící navíc během celého dne řešili pochybnosti i vzájemné sympatie, které prověřila odvážná hra plná polibků. Pro jednoho z mužů skončil večer v pozici nezadaného a čelí možnému konci v soutěži. Vášnivé polibky na skluzavce a milostný trojúhelník
Dění ve vile rozvířila ve třetí epizodě soutěžní hra inspirovaná hříšným městem, při které se dívky střídaly u jednotlivých úkolů. Přesun žetonu ústy do kasičky i tanec s polibkem po vytočení na kole štěstí přinesly uvolněnou atmosféru. Hlavní rozruch vyvolala závěrečná jízda na skluzavce do bazénu spojená s líbáním.
Naty si na jízdu zvolila Maxe a jejich společný polibek patřil k nejvýraznějším momentům odpoledne. Vzápětí si však stejného partnera vybrala také Nela, která chtěla osobně vyzkoušet jeho polibek. Pro Maxe znamenala tato situace velkou výzvu, protože obě dívky projevily silný zájem.
Později vyšlo najevo, že také Nela byla s průběhem polibku velmi spokojená. Maxo se ocitl uprostřed zájmu dvou žen a sám přiznal, že u Nely vnímá větší klid, kdežto u Naty má obavy z její možné nestálosti.
Tahák na ruce a odmítnutí před celou vilou
Nově příchozí Mates se snažil najít své místo mezi dívkami, jeho pokusy se však setkaly s rozpaky. Naty se svěřila ostatním v šatně, že ji během rozhovorů třikrát oslovila špatným jménem. Podobně rozpačitá situace nastala také u Cynthie, která si všimla jeho zvláštní pomůcky.
Mates si totiž na ruku napsal slovo fotosyntéza, aby nezapomněl její jméno. Ani tato ranní příhoda mu však nepomohla k získání sympatií. Když se před večerním ceremoniálem pokusil zjistit, zda má u Cynthie šanci, narazil na tvrdou zeď.
Cynthia dala otevřeně najevo, že chce zůstat ve dvojici s Jakubem a žádné naděje mu nedává. Mates po neúspěchu u Naty i Cynthie musel rychle vymyslet náhradní plán. Čas do večerního rozhodnutí se krátil a nervozita mezi obyvateli vily postupně stoupala.
Rozhovory v soukromí a hledání jistoty
Před samotným ohništěm proběhlo v zákulisí několik zásadních rozhovorů. Jakub vyjádřil spokojenost se vztahem s Cynthií, současně se však obával příchodu další nové účastnice. Větší pochybnosti panovaly u Johnnyho, který připustil, že ve svém svazku s Nelou necítí pevnou půdu pod nohama.
V altánu mezitím vedli klidnou debatu Honza a Viki. Oba našli společnou řeč v rodinných hodnotách i v pohledu na budoucnost a potvrdili vzájemné porozumění. Podobný soulad však chyběl u další dvojice.
Amálie se svěřila Tomášovi, že v jejich komunikaci postrádá potřebnou jiskru. Situace jí připomínala její minulý vztah, kde počáteční odstup předznamenal pozdější konec. Tomáš její pocity vnímal s pochopením, netušil však, co přinese večer.
Zvrat u ohniště a boj o setrvání ve vile
Večer dorazila mezi soutěžící moderátorka Zorka Hejdová a zahájila první ceremoniál u ohniště letošní série. Shrnutí prvních dnů otevřelo staré neshody i pochybnosti jednotlivých párů. Nela vytkla Johnnymu přílišnou pasivitu, Naty s Maxem zase popsali svůj vztah jako divokou jízdu.
Největší zvrat nastal ve chvíli, kdy dostal slovo Mates. Jako nováček měl právo volby jako první a jeho rozhodnutí překvapilo všechny přítomné. Zvolil si totiž Amálii, čímž okamžitě připravil Tomáše o partnerku.
Tomáš tak zůstal jako jediný muž bez dvojice a ocitl se v přímém ohrožení vyřazením. O jeho dalším osudu rozhodnou následující dny.
Šestá řada reality show Love Island odstartovala 7. září večer na platformě Oneplay, kde jsou nové epizody k vidění každý den kromě neděle. Televizní diváci mohou sledovat dění na TV Nova s jednodenním zpožděním, premiérový díl byl na Nově uveden v úterý 8. září ve 22:50 večer. Dnes večer nabízí Oneplay čtvrtý díl, televizní vysílání uvidí třetí epizodu.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (TV Nova, Love Island).