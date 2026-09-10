Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Love Island 3. díl: Polibky na skluzavce zamotaly vztahy ve vile. Večer pak Mates rozbil jeden z dosavadních párů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
První ohniště v Love Islandu přineslo dramatický zvrat. Nováček Mates svou volbou rozbil zavedenou dvojici a jednoho z mužů poslal do přímého ohrožení vyřazením.
Love Island - 3. epizoda

Love Island - 3. epizoda

Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
Reklama
Další články z V Telce
Deník Bridget Jonesové: Zellweger pracovala v utajení, přibrala 12 kilo a režisérka vystřihla pikantní scénu s Grantem
Deník Bridget Jonesové: Zellweger pracovala v utajení, přibrala 12 kilo a režisérka vystřihla pikantní scénu s Grantem
Dexter míří do New Yorku zachránit syna. Ve druhé řadě začne Harrison trestat lidi stejně jako jeho otec
Dexter míří do New Yorku zachránit syna. Ve druhé řadě začne Harrison trestat lidi stejně jako jeho otec

Herec Michael C. Hall oživuje svou nejslavnější postavu a vrací se jako Dexter. Přesun do New Yorku přinese...

Anketa Český slavík spouští letošní hlasování. Diváci rozhodnou o hudebních objevech a vyhrát můžete luxusní Mercedes
Anketa Český slavík spouští letošní hlasování. Diváci rozhodnou o hudebních objevech a vyhrát můžete luxusní Mercedes

Hlasování v anketě Český slavík se naplno rozjíždí. Fanoušci volí nejlepší hudební interprety i nováčky...

Ve filmu Circle: Uzavřený kruh Emma Watson se svým výkonem pohořela. Pozorní diváci zachytí detail s Forrestem Gumpem
Ve filmu Circle: Uzavřený kruh Emma Watson se svým výkonem pohořela. Pozorní diváci zachytí detail s Forrestem Gumpem

Thriller Circle s Emmou Watson narazil u publika a musel se přetáčet. Do osudu herců navíc zasáhly velmi...

Čertí brko: Čerti bez rohů, vybudování portálu 26 metrů pod zemí a představitel hostinského se premiéry nedožil
Čertí brko: Čerti bez rohů, vybudování portálu 26 metrů pod zemí a představitel hostinského se premiéry nedožil

Pohádka Čertí brko nabízí originální pohled na fungování pekla. Natáčení provázely výlety hluboko pod zem,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.