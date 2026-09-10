Demirović měl před večerem v Champions League jediný gól. Při prvním startu sezony dal tři za dvanáct minut

Ermedin Demirović odehrál před středečním večerem v Champions League osm zápasů a vstřelil v nich jediný gól. Do nové sezony navíc nevstoupil jako neotřesitelná devítka Stuttgartu. První dvě bundesligová kola začal na lavičce a trenér Sebastian Hoeneß dával přednost jiným variantám.
Pak přišel Viking Stavanger.
Demirović nastoupil poprvé v sezoně od začátku a potřeboval dvanáct minut, aby svou kariérní bilanci v Champions League změnil z jednoho gólu na čtyři.
Ve 20. minutě otevřel skóre. Ve 26. vrátil Stuttgart po rychlém vyrovnání hostů do vedení. Ve 32. minutě zpracoval míč na hrudi a z voleje završil hattrick.
Stuttgart vyhrál 3:1 a trenérovi, který ho ještě o několik dní dříve nechával mezi náhradníky, připravil problém, který by většina koučů přijala velmi ráda.
Na první start čekal. Pak si vzal prakticky celý první poločas
Stuttgart nevstupoval do sezony s jasně danou hierarchií v útoku. Hoeneß má vedle Demiroviće Denize Undava a do konkurence přibyl také mladý Dženan Pejčinović. Bosenský reprezentant proto první dvě bundesligová utkání sledoval při úvodním hvizdu z lavičky.
Proti Vikingu se sestava změnila.
A Demirović odpověděl způsobem, po kterém už se debata o místě v základu vede trochu obtížněji.
První gól přišel po centru Angela Stillera, který útočník lehkým dotykem poslal do sítě. Viking sice o dvě minuty později vyrovnal zásluhou Zlatka Tripiće, Stuttgart ale žádnou skutečnou krizi nepřipustil. Ve 26. minutě připravil Deniz Undav míč Demirovićovi a jeho prudká rána skončila pod břevnem.
O šest minut později spolupracovali znovu. Tentokrát Demirović převzal míč na hrudi a zakončil z voleje.
Tři góly mezi 20. a 32. minutou.
Na první hattrick nové sezony Champions League bylo hotovo ještě před přestávkou.
Stuttgart na podobný večer v Champions League čekal celou historii
Pro Demiroviće šlo o první hattrick v Champions League. Pro Stuttgart o vůbec první trojgólový výkon jednoho hráče v historii klubu v této soutěži.
A nebyl ani pomalý.
UEFA vede Demirovićův výkon jako hattrick během dvanácti minut. V historickém pořadí nejrychlejších třígólových sérií Champions League se tím zařadil například po bok Roberta Lewandowského a Luize Adriana.
Absolutní rekord drží Mohamed Salah a Kylian Mbappé se sedmi minutami, takže Demirović žádnou historickou hranici celé soutěže nepřekonal. To ani nepotřeboval.
Pro hráče, který měl před zápasem v osmi utkáních soutěže jediný gól, je dostatečně výmluvné už to, že během dvanácti minut svůj dosavadní počet branek ztrojnásobil.
A pro Stuttgart je ještě důležitější, že takový výkon přišel přesně ve chvíli, kdy se rozhoduje o rozdělení minut v útoku.
Hoeneß teď dostal příjemnou komplikaci
Hattrick proti Vikingu samozřejmě neznamená, že Demirović musí automaticky odehrát dalších dvacet zápasů bez vystřídání. Viking je nováčkem Champions League a Stuttgart bude v dalších kolech čelit výrazně tvrdším soupeřům.
Pro trenéra ale podobný večer mění výchozí pozici.
Demirović už není útočník, který z lavičky čeká na příležitost přesvědčit trenéra, že si základ zaslouží. Při první šanci odehrát zápas od začátku dal tři góly a rozhodl utkání během prvního poločasu.
Navíc při nich neukázal jen jednu opakovanou zbraň. První branku zakončil po centru, druhou prudkou ranou po kombinaci s Undavem a třetí po zpracování na hrudi volejem. Viking tak třikrát inkasoval od stejného hráče, pokaždé trochu jiným způsobem.
Právě to je pro Hoeneße důležitější než samotná efektní statistika.
Stuttgart má v útoku několik možností. Demirović během dvanácti minut připomněl, proč by měl patřit mezi ty první.
Z lavičky přímo do historie klubu
Fotbal někdy potřebuje několik týdnů, aby změnil pořadí v sestavě. Jindy stačí půlhodina.
Demirović začal sezonu dvěma ligovými zápasy mezi náhradníky. Ve středu dostal první start a ve 32. minutě už měl na kontě hattrick.
Před večerem vstřelil v Champions League jediný gól.
Po něm má čtyři.
A Stuttgart, který v evropských pohárech zažil desítky velkých útočníků a slavných večerů, má konečně prvního hráče, který mu v Champions League nastřílel tři branky v jednom zápase.
Proti Vikingu proto Demirović nevyřešil jen první kolo evropské sezony.
Především trenérovi velmi hlasitě připomněl, že až bude příště skládat základní jedenáctku, číslo devět už se na lavičku zapisuje podstatně hůř.
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Zdroje: Reuters – PSG score six to launch Champions League defence, Arsenal win late at Napoli [1], UEFA – Champions League Matchday 1 Wednesday highlights and round-up [2], UEFA – Champions League hat-tricks: Who has the most? When was the fastest? [3], Bundesliga – Demirović gives Stuttgart selection headache with historic Champions League hat-trick [4].