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Obrácený jablečný koláč s tvarohem a čokoládovou polevou je vynikající a vláčný moučník ke kávě

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Když potřebuji upéct něco na víkend pro rodinu a nechci stát půl dne u trouby, sahám často právě po tomto obráceném jablečném koláči. Má šťavnatou vrstvu strouhaných jablek se skořicí, jednoduché kakaové těsto a navrch jemný pudinkovo-tvarohový krém s čokoládou. Je to ten typ moučníku, který vypadá slavnostněji, než kolik s ním ve skutečnosti je práce.
Obrázek k receptu na Obrácený jablečný koláč s tvarohovou vrstvou a čokoládovou polevou je ten typ moučníku, který zmizí ze stolu ještě vlažný

Obrázek k receptu na Obrácený jablečný koláč s tvarohovou vrstvou a čokoládovou polevou je ten typ moučníku, který zmizí ze stolu ještě vlažný

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Obrácený jablečný koláč s tvarohovou vrstvou a čokoládovou polevou je ten typ moučníku, který zmizí ze stolu ještě vlažný
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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