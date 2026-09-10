Obrácený jablečný koláč s tvarohem a čokoládovou polevou je vynikající a vláčný moučník ke kávě

Tento obrácený jablečný koláč není žádná novinka a já si jej pamatuji ještě z mého dětství, když ho pekla naše maminka a my ho tak milovaly. Má šťavnatou vrstvu strouhaných jablek se skořicí, jednoduché kakaové těsto a nahoře jemný pudinkovo-tvarohový krém s čokoládou. Vypadá skoro slavnostně, přitom práce je s ním překvapivě málo.
Na receptu je příjemné hlavně to
. Jablka se dají naspod plechu, na ně přijde těsto a po upečení se celý plát překlopí. obrácené pečení Jablečná vrstva se tím dostane nahoru, zůstane vláčná, voní po skořici a koláč se pak nezdá suchý ani druhý den.
Můj tip zní: Nastrouhaná jablka hned lehce zakápněte citronovou šťávou. Chuťově jim to prospěje a navíc zbytečně nezhnědnou, což je u světlé jablečné vrstvy znát.
U nás doma se tenhle
moučník peče už roky. Někdy jen tak, pocukrovaný, když není čas. Jindy z něj udělám svátečnější verzi s krémem a čokoládovou polevou zjemněnou zakysanou smetanou. Nejlepší bývá druhý den, když se všechno trochu rozleží. Člověk si pak vezme nenápadně malý řez a za chvíli stojí u lednice znovu. Recept na výjimečný obrácený jablečný koláč
Doba přípravy: zhruba 35 minut Doba pečení: asi 25 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: přibližně 12 až 16 kousků Ingredience, které budeme potřebovat
Jablečná vrstva: 750 g jablek šťáva z 1/2 citronu 1 lžička mleté skořice
Těsto: 4 vejce 150 g cukru krupice 3 lžíce vody 100 ml oleje 180 g polohrubé mouky 2 lžíce kakaa 2 kávové lžičky prášku do pečiva
Krém: 600 ml mléka 2 balení smetanového pudinku 100 g másla 1 vanička tvarohu cukr podle chuti
Poleva: 150 g čokolády 1 kelímek zakysané smetany Postup přípravy jablečného koláče, ale obráceně
1. Připravte si plech o velikosti
33 × 22 cm a vyložte ho pečicím papírem. Troubu zapněte na 180 °C.
2.
Jablka oloupejte, nastrouhejte nahrubo a promíchejte s citronovou šťávou a skořicí. Rozložte je na dno připraveného plechu. Pokud pustí hodně šťávy, trochu je vymačkejte, jinak by mohl být koláč zbytečně mokrý.
3. Do mísy dejte
vejce, cukr a vodu. Vyšlehejte je do světlejší nadýchané pěny. Potom přilijte olej a už jen krátce promíchejte.
4. V jiné misce promíchejte
polohrubou mouku, kakao a prášek do pečiva. Suchou směs zapracujte do vaječné pěny ručně a spíš zlehka, aby těsto zůstalo pěkně vláčné.
5. Hotové
těsto nalijte na jablka a opatrně ho rozetřete až ke krajům. Plech dejte do trouby a pečte asi 25 minut. Ke konci pečení zkuste těsto špejlí; když ji vytáhnete suchou, je hotovo.
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6. Upečený plát nechte pár minut stát. Pak na něj položte druhý plech nebo větší tác a koláč opatrně
obraťte. Sundejte pečicí papír a korpus nechte úplně vychladnout. Mezitím přijde na řadu krém
7. Z
mléka a pudinkových prášků uvařte hustý pudink. Do horkého vmíchejte máslo a nechte vychladnout. Občas ho promíchejte, aby se nahoře nevytvořil škraloup.
8. Do studeného pudinku zašlehejte
tvaroh a podle chuti doslaďte. Krém rozetřete na vychladlý obrácený jablečný plát v rovnoměrné vrstvě.
9.
Čokoládu rozpusťte ve vodní lázni nebo opatrně v mikrovlnce. Vmíchejte zakysanou smetanu, aby vznikla hladká poleva, která nebude příliš těžká. Natřete ji na krém.
10. Koláč dejte nejméně na
2 hodiny do chladu. Podávejte ho dobře vychlazený, nakrájený na řezy. V lednici vydrží bez potíží do druhého dne a podle mě je tehdy vůbec nejlepší. Foto: Cooky.cz, Další varianta obráceného jablečného koláče Ještě pár rad na závěr k obrácenému jablečnému koláči Kyselejší jablka se sem hodí velmi dobře. Vyrovnají sladší krém i čokoládu a koláč pak nepůsobí těžce. Krém roztírejte až na opravdu studený korpus. Když se to uspěchá, povolí a vrstvy se pak hůř drží. Na krájení polevy se mi osvědčil nůž namočený v horké vodě a utřený dosucha. Řezy jsou pak úhlednější a čokoláda se tolik neláme. Chcete-li mít jablečnou vrstvu výraznější a pevnější, přidejte do ní lžíci strouhanky nebo jemně mletých piškotů. Nasají přebytečnou šťávu a koláč bude lépe držet i druhý den.
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